Astrologinja Lenka: Spomnite se lepih trenutkov in jih proslavite

Kaj je lahko lepšega kot to, da Luna vstopi v znamenje Bika. V znamenje, kjer je njena prioriteta osredotočenost na povezovanje z zemljo, z naravo, s hrano. Takrat čustva postavimo nekoliko na stran in se prepustimo telesnim užitkom. Najboljše bo, da se duša umiri, sprosti in nabere moči, da gre lahko naprej.

Danes je zelo lep dan. Ne le da je Luna v svoji eksaltaciji, kjer je počaščena in se počuti fenomenalno, je tudi v trigonu s svojo dispozitorko Venero. V vseh pogledih je to medsebojna podpora tudi s strani najdražjih. To je čas za obnovitev odnosa s sestro, prijateljico, materjo ... Odprite se, pogovorite in besedam namenite nekoliko več pozornosti. Lahko bližnjega tudi obdarite. Venera je na stopinji, kjer se je pripravljena žrtvovati za nekoga ali nekaj.

Luna bo naredila tudi konjunkcijo s severnim vozlom, zato je to priložnost, da se obrnemo vase, da poiščemo, kar nas osrečuje, kjer bi lahko našli še več sebe v nekaterih stvareh, ki nas osrečujejo in osmišljajo, zlasti ker se je Merkur po skoraj enem tednu končno premaknil iz svoje retrogradne stopinje in nam daje možnost, da se marsičesa starega spomnimo ter kaj obnovimo in povežemo. Merkur ima v sebi tudi tistega Marsa, ki je zelo nepotrpežljiv in prepirljiv, zato je pametno, da ne izpostavljamo neprijetnih stvari, povezanih s partnerskimi odnosi.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je na stopinji, kjer se vse vrti okoli čustvenih, pa tudi poslovnih odnosov. Zdaj ko je retrograden, nas sili k razmišljanju o tem, kaj in kako je bilo. Toda če pretiravamo, si zlahka pokvarimo dan. Boljše se je spomniti lepih trenutkov in jih še enkrat proslaviti.