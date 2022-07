Astrologinja Lenka: Soočite se z vsem, kar vas resnično boli

V trenutku zore in začetka dneva je Luna v natančni konjunkciji z Neptunom. Prepustite se njegovemu objemu, nekim močnejšim stvarem, ki te vodijo. Soočite se z vsem, kar doživljate in kar vas resnično boli. Svoje razočaranje in izdajo lahko pozdravite tudi na drugačen način, ne le tako, da se prepustite trenutni zablodi in pozneje še težje spoznate resnico.Obstaja še ena pot – da se obrnemo k vsem vrstam umetnosti, duhovnosti in sanjarjenju. Sonce, ki je v eksaktnem trigonu z Neptunom in Luno, bo duši pomagalo ugotoviti in odkriti marsikatero ne preveč prijetno stvar. Čas je, da prepoznamo vse laži in neiskrenost. Okoli 13.30 Luna preide v znamenje Ovna in takrat se bo mogoče veliko hitreje prebuditi in rešiti iz te more.

Danes pa je Venera, planet ljubezni, harmonije in vse lepote, prešla v znamenje Raka in bo tam ostala do 11. avgusta. V tem vodnem znamenju se v ljubezni predaja iskreno, globoko in čustveno. Občutek bližine in nežnosti je pristen, pa naj gre za prijatelje, fanta, ljubimca ... Takoj ga predstavi svojim družinskim članom in mu ponudi občutek, da je del tega doma. Tudi Merkur je v tem znamenju, tako da vse skupaj čustveno vre. Je nekoliko hitrejši, mudi se mu čim prej izstopiti iz tega znamenja, zato ga bo Pluton počakal, da ga vpraša, ali je vse naredil, kot je treba, in ali mu je uspelo otresti se negativnosti in težkih misli. Zdaj ni čas za spuščanje v prepire, kjer je bitka izgubljena že vnaprej.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, ona pa je od jutra v omami in brez posebne orientacije. Če to uspešno prestane, bo po 14 urah veliko energije, volje do vsega in človek se bo v svojem telesu počutil živega in energičnega.