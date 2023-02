Astrologinja Lenka: Soočimo se z najbolj temni platmi naše podzavesti

Luna je še vedno v znamenju vodnarja, vendar se počasi pomika proti fazi odpadanja in mlaja. Pred tem pa izstopi iz kvadrata z Uranom iz znamenja Bika, ki je naša čustva, občutke, Dušo spomnil, da morda ni bilo vse tako, kot je hotel. In te so običajno na hitro in z veliko hitrostjo odvržene, zavržene ali zamenjane iz običajnih vsakdanjih stvari ali celo dragega prijatelja. Zato je treba veliko miru in tolerance, da ne pride do nervoze in napetosti, pa morda kaj, kar se dela tako hitro, da smo na koncu sami krivi, da je do tega prišlo.

Toda Luna si bo hitro opomogla od tega šoka, saj je energija Marsa tam, da jo usmerja, da svojo energijo in svoje nastavitve uporablja bolj pravilno oziroma da popravi prejšnji aspekt. Naj bo ta energija vložena v tiste gradnje, ki se hočejo dokončati danes pred jutrišnjim mlajem, saj ni najboljši trenutek za neke velike začetke.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

In Venera, planet ljubezni, harmonije in vseh odnosov, počasi izstopa iz svojega znamenja, kjer je vedno tista prava in tista, ki zna živeti brez pogojev in zahtev. Preden pa gre ven in gre na nove začetke, se ustavi pri Plutonu, da se še česa spomni, sklene dogovor ali zaključi, karkoli že je. Kajti Pluton je tisti, ki jo očara, pritegne s svojo magnetno energijo, ona pa se mu ne zna upreti ali zoperstaviti. Vključuje njegove obljube, prepričanja in vso tisto zaobljubo, da bo preživel, če ne do konca svojega življenja v tej inkarnaciji, pa vsaj še eno novo življenje. In oba sta na zadnjih stopinjah, ali gre le za prazne želje ali pa jo hoče Pluton s svojimi posesivnimi željami obdržati zase, saj ne obljublja daljšega, še manj pa večnega življenja. Bilo je nekaj ne preveč jasnih, ne odkritih in ne iskrenih sporočil z obeh strani, morda se tega ne zavedata, a to je to razhajanje, kjer se obljublja večnost, a že naslednji dan pa ima vsak svojo novo ljubezen.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je tako kot naša zavest zajadral v najgloblje globine vseh voda, v najgloblje globine naše podzavesti, da jih razsvetli in prebudi. V tem znamenju dobimo najlepši navdih in navdih, največjo in najglobljo vero za vse, kar želimo ustvariti. Kajti to je najbolj nadarjeno, občutljivo in nežno znamenje, ki daje vse, kar si želimo, le če mu znamo in znamo zaupati ter se povezati z najglobljimi željami svojega srca. Tudi tiste temne in temačne plati naše podzavesti odprimo, se z njimi soočimo, sprejmimo in naredimo prostor novim in lepim navdihom. Ta mesec torej, ko Sonce prebiva v tem vodnem, subtilnem, neskončnem, občutljivem in preobčutljivem znamenju, ga izkoristimo za povezavo z našimi najglobljimi božanskimi lepotami, saj nas tukaj podpirajo Jupiter, Venera in Neptun. Je kaj lepšega od tega?