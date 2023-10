Astrologinja Lenka: Soočimo se s stvarmi iz preteklosti

Tu beseda nima velike pomembnosti, je pa lahko komu zanimiva, že zato, ker zna vzpostaviti stik s komerkoli in v vsaki situaciji. Ta iznajdljivost in odprtost mu dajeta preprostost v življenju in dobro sprejetost s strani drugih.

Že od jutra je v kvadratu s Saturnom iz znamenja rib. On, ki je še vedno retrograden in ki na dan prinaša še nekaj podzavestnih in nezavednih stvari, ki so se nam zgodile v preteklosti, in nas opominja, da se moramo z njimi znova soočiti.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Včasih obremenjuje dušo, povzroča depresijo, včasih jo poskušamo zavrniti, pa nas že čaka na drugem mestu. Še sreča, da hitreje ta Luna v dvojčkih sprejema informacije, hitreje poskuša preiti na drugo in tako ne pusti globoke sledi v srcu.

Merkur trenutno hiti izstopiti iz device, saj je že dolgo v tem znamenju. Na stopinji padca Venere se mu bo zagotovo obnovila kakšna misel, povezana s kakšnim razočaranjem, kakšno izgubljeno ljubeznijo ali neko osebo, ki jo je moral zapustiti ali ga je celo nekdo zapustil zaradi kakšnih materialnih ali statusnih razlik.

A ta isti Merkur danes tvori trigon z Rx Plutonom iz znamenja kozoroga, kar mu omogoča, da vse to opusti, odpusti, pozabi, naredi načrt in utre pot za boljši jutri.

FOTO: Lenka Stanić

Ta zemeljski lepi aspekt daje tudi možnost za velike posle v smislu poslovnega in kariernega uspeha. Ker to daje odličen položaj v vseh družbenih krogih.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju tehtnice. No, ne samo, da je v slabem dostojanstvu zase, ampak je tudi na južnem vozlu, kjer mora poplačati nekaj karme iz preteklosti.

Morda ga to prestraši, morda pri nekaterih povzroči, da mora prav zdaj s partnerjem razčistiti nekatere stvari iz preteklosti. In da lahko poglabljanje v davno preteklost le zamaje sedanje stanje.

Vendar ga to moti in ne more si pomagati, da ne bi povzročil majhne težave. Namesto, da bi se obrnil vase in v sebi poiskal, kaj je še »dolžan« partnerju, poslovnemu ali intimnemu, in to rešil sam s seboj, mu je lažje kriviti druge. Poiščimo tisti Mars, tisto senco, tisto skrito energijo in jo razčistimo v sebi, namesto da iščemo probleme v drugih.