Astrologinja Lenka: Soočamo se s potlačenim čustvenim stanjem

Danes je petek, Venerin dan. Luna počasi zapušča Venero, vse, kar je lepega in gre v kvadrat s Plutonom in z Jupitrom. Kakšni so to strahovi, ki se tako močno povečajo, kakšne grožnje? Soočamo se z zelo težko potlačenim čustvenim stanjem.



Z Jupitrom se vse poveča tako, kot da meje ni, v takem stanju pa najbolj trpi psiha. A ko gre dan naprej, se, namesto da bi vse sprejeli, znebili nekaterih bremen, strahov, skrbi, še naprej upiramo in branimo. In kaj je vzrok vsega tega? Sprejmimo torej vse težave, vse stvari in ne skrbimo, kako bodo živeli naši bližnji, ki ne sprejemajo nekaterih naših formatov in omejitev. Ampak to je njihova pot, to je njihova izbira.



Venera je še vedno v svojem znamenju in na stopinji egzaltacije Saturna, oba pa sta v znamenju tehtnice, ki je zadolžena za partnerske odnose in razmišlja, kako na najboljši mogoč način uresničiti določene odnose, kako naj določena skupnost ima za cilj daljše trajanje, je stabilna. Naloga, ki je postavljena pred nas, je sprejeti drugega kot del sebe, in to je največji izziv prav za Venero.



In kar je najpomembneje, dan se je začel z veliko konjunkcijo dveh planetov, Jupitra in Plutona, na 22°51" v Kozorogu. 12. januarja 2020 pa se je na isti stopinji 22°46" zgodila konjunkcija dveh najtežjih planetov Saturna in Plutona. Takrat se je začelo vse tisto, kar se nam je dogajalo vse leto. In tam je Saturnovo južno vozlišče – vse staro moramo opustiti. Pluton kot planet vsekakor želi spremeniti vse, preobraziti, obnoviti, uničiti, še posebej, ker je vse v znamenju kozoroga. Vse, kar je staro, uniči, umakne in naredi novo pot, nov pogled na življenje.



Jupiter je tukaj v največjem padcu, zato brez velike morale in etike, ne da bi razmišljal o posledicah, širi vse okoli sebe, ne glede na to, ali gre za bolezen, pandemijo, karcinom, zanj ni pomembno. Oba sta zadolžena za odlične finance in veliko bogastvo, zato je to tudi trenutek, ko se dogajajo največji preobrati na tem področju. A Jupiter se počasi odmika od Plutona in to stanje se bo začelo umirjati že po 19. novembru. Njuno prejšnje srečanje v Kozorogu je bilo leta 1771, naslednje pa bo leta 2257.



Popoldne Merkur pride do stopinje življenja in smrti, pride do padca Lune in vzvišenosti Putona. Tam je največja globina, najmočnejša zdravilna moč, najmočnejša regeneracija, ogromna energija, ki jo imamo. In tam se mu zvečer pridruži Luna, zato je najbolje, da to povezavo uporabimo tako, da v sebi združimo vso to moč, da iz sebe izluščimo najbolj iznajdljive misli, ki lahko zdravijo in ozdravijo druge.



Včasih je dovolj, da smo samo v tišini in iz tistega najglobljega sebe pošiljamo pozitivne energije drugim in samemu življenju.