Astrologinja Lenka: Sonce se pripravlja na polno Luno

FOTO: Lenka Stanić

Luna je prišla v Ribe, počasi se polni z vsem in je sočutna. Takoj ko je odprla oči, je zagledala vozle, ki so ji stali na poti, spoznala, kje je izgubila dele sebe, kaj jo blokira, česa ne sprejema, kaj jo v Strelcu/Dvojčku tako moti. Tu je zelo občutljiva in nežna, na vsako besedo se odziva čustveno in jo sprejme, kot da se to dogaja njej. Nekdo ima vero v nekaj dobrega, prepričanje, da bo jutri boljše s pomočjo molitve ali meditacije, obstajajo pa tudi stvari, ki jih je mogoče predvideti in jih uporabiti na najboljši možni način.A Luna gre naprej in med 15. in 17. uro se sreča z Venero v čudovitem trigonu. Lahko jo posluša, prevzame del njenih težav, saj je to še vedno Luna v Ribah, odpre nekaj razprav in se na koncu dogovori. To je odlična voda, odlična intuicija, ustvarjanje ... Poiščite tisto, kar vas veseli.Sonce se v ponedeljek zvečer najprej počasi pripravlja na polno Luno, nato pa zapusti Devico in se obrne na odnose. Tako pride do padca stopnje Venere. Kakšen ljubezenski padec je mogoč, kakšna izguba, povezana z ljubeznijo, pomembno žensko. Toda tudi to se bo rešilo počasi, ker jo dispozitor Merkur vodi v trigonu z Jupitrom, tako da je to mogoče sčasoma popraviti, čeprav je treba veliko potrpljenja. Pri vsem tem je pomembno, da javno ne perete umazanega perila, saj se lahko le tako odpusti.Danes je nedelja, dan Sonca, ki se žrtvuje za veliko ljubezen. Ta dan preživite čim lepše, objemite druge, dajte jim več ljubezni in nežnosti. Verjemite, objemov nikoli ni preveč.