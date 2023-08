Astrologinja Lenka: Sonce se počasi pomika v središče svojega znamenja

Že od jutra je v lepem aspektu s Soncem iz znamenja leva, kjer nam daje to sliko, da je vse mogoče, saj ta ognjena energija podpira vse.

In popoldne bo Luna vstopila v trigon z retrogradno Venero, kar nam daje občutek zadovoljstva in celo pomoč ter izhod iz vsake težke situacije.

To je združitev vseh, da naredi vse potrebno, ne glede na vse nastale težave. To je nesebična pomoč z vseh strani. Kajti vse, kar je v Levu, daje moč, da delaš stvari na najvišjem nivoju in nesebično razdajaš sebe.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se počasi pomika v središče svojega znamenja, kjer se še vedno počuti veličastno, kraljevsko, z največjim dostojanstvom in kreacijo, ki jo iz tega znamenja lahko zagotovi.

Navdihuje vsakogar, da se najde v tem, kar ima rad, v tem, iz česar lahko potegne najboljše. Preko njega najdejo tisto, kar jih veseli in kar imajo radi.

Čez dan bo Sonce tvorilo kvadrat z Uranom, ki je v znamenju bika in ki skuša spremeniti naš planet Zemljo, torej spreminja nas. Uranu je vseeno, kako združuje ljudi, poskuša narediti nekaj, kar je najslabše za vse, da bi jih združil.

In ta katastrofa, ki se je zgodila, je ravno posledica tega, da je Uran teh nekaj let v znamenju bika in bo v tem znamenju ostal do leta 2025, V tem času nam bo pokazal še marsikaj nepričakovanega in šokantnega.

To je najšibkejše njegovo dostojanstvo in vedno je v opoziciji. Vedno je proti vsem, na koncu pa vse združi. Torej kvadrat med Soncem, ki je najmočnejši in kjer sta Ego in človeški Jaz najmočnejša, mora tu popustiti in se obrniti k vsem, da se združijo in da vsak naredi čim več.

Ker ko se zavedaš, da so drugi tukaj, da obstajajo, da jih spoštujejo, jim pomagajo in cenijo bolj kot sebe, potem je to Sonce najmočnejše.

In predvsem danes z Uranom omogoča ozavestiti in videti, kako so ta nasprotja združena v vsem, v pomoči, humanitarnosti, v enem za vse in vsi za enega.