Astrologinja Lenka: Sonce je v samem središču

Luna se je okoli 9:30 spremenila iz čustvenega in vodnega znaka Raka v znamenje Leva. Počasi se približuje Soncu, kjer se bo jutri, ko nastane mlada, združilo. Zdaj je v fazi popolnega počitka, sprostitve in ne predstavlja skoraj nobenega pomembnega vidika čez dan, kar je dodatna priprava na mir in tišino. Vsa energija je usmerjena v to, kar se bo razkrilo jutri, vendar se lahko vse lunacije o tem, ali mlada, polna, mrki, če osebi aktivirajo pomembno točko ali planet v horoskopu, lahko zgodijo nekaj dni prej.Tako da je mnogim, ki že čutijo nemir, živčnost, veliko preobčutljivost, najbolje, da se poskušajo umiriti in v sebi poiskati, kaj jih moti in pritiska. Zato obstajajo Lunacije, ki nekatera dejanja rešujejo hitreje, kot bi bilo običajno. Ker ne glede na to, kako zelo si želimo, bo mlada luna v znamenju leva, obstaja velika koncentracija Levovske močne energije, močnega ega, močnega samozavedanja. In še posebej, ker je z nekaterimi težjimi planeti v zahtevnem vidiku, zato to prinaša dodatno breme in še hitreje, torej oviro pri reševanju nekaterih stvari. Zato je mir potreben tudi brez močnega čustvenega vmešavanja.Mlada luna nam služi, da nekatere stvari dokončamo in šele nato posadimo semena za nove začetke. Danes je za popoln mir in vse račune poravnava sam s sabo, šele nato z drugimi. Poglejmo, kaj v resnici želimo pričakovati od drugih.Sonce je v samem središču - srce znaka Leva, kjer je videti še posebej kraljevsko in močno. Z Uranom pa je še vedno v kvadratu, torej zahtevata, da se spremenijo nekateri pogledi na svet in sprejmejo druge neotipljive stvari.Danes je sobota, Saturnov dan in je retrograden in v znamenju Vodnarja. Vrne se na kraje, kjer je že bil, da nas še enkrat spomni, česa nismo storili, nismo končali ali pa preprosto nismo pripravljeni nekaj pustiti in začeti novega. Novo na novih temeljih, z novimi pogledi na življenje.