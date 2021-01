Astrologinja Lenka: Sonce daje življenje in je samo življenje

Danes je torek, Marsov dan, in počasi se srečuje z Uranom. Kaj lahko prineseta sebi, ko sta oba v znamenju Bika? To so prenagljene reakcije, prepiri, eksplozije, početi nekaj brez razmišljanja in samo zato, da se nekaj na hitro naredi. Vzdušje je napeto, stresno, nepremišljeno še bolj, ker je sama Luna v znamenju ovna.



Zato moramo biti danes čim bolj mirni, se osvestiti, in se ne odzivati na vse, kar bi nas lahko vleklo v ta plamen. Pomembno se je zavedati vsega tega, se umiriti in z lahkoto sprejeti vse nenadne reakcije, istočasno pa se pomiriti v sebi in vse spremeniti v dobro voljo.



Luna bo naredila kvadrat z Venero iz znamenja Kozoroga, zato se vse to nezadovoljstvo odraža na vseh čustvenih odnosih. A razum bo prevladoval, ko bo sekstil narejen z Merkurjem in bo prinesel določene ideje.



Sonce zvečer 21:39:42 (za Ljubljano) preide v znamenje Vodnarja in to je vir našega življenja, naše zavedanje o svojem obstoju. Tudi tu je usmerjen k enotnosti, enakosti, spoštovanju različnosti, ne glede na vero, raso, spol, starost. Nepristranskost in strpnost do vseh različnih idej, pogledov, vedenja drugih v odnosu do nas. Ne moti ga, to je tudi njegov duh, ko je vse drugače, drzno, pogumno, nenavadno, nenavadno, zahtevno, tvegano, noro. Ljubezen do vseh je enaka, do bližnjih, prijateljev, do vsakega živega bitja. Humanitarnost se v njem izraža kot potreba in pomoč vsem.



Svoboda je zanj najpomembnejša od vsega, brez zadržkov, brez omejitev, brez vsiljevanja volje in želja nekoga drugega. Ne zadržujte ga zaprtega in ne vežite ga na karkoli, še najmanj s papirji. Tukaj ni obrnjen k sebi, na svoj ego, svoj prestol, svojo vzvišenost, zato najbolj zablesti, ko ve, da so drugi srečni, zadovoljni. Najbolj resnično je, če je iskreno, odprto, iznajdljivo, nesebično ravno takrat, ko je svoje, ko ne sledi nikomur in ničemur in ko mu dovoliš, da ustvarja iz srca. Ker Sonce daje življenje in je samo življenje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: