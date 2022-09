Astrologinja Lenka: Smo v fazi več kot polovice retrogradnih planetov

Luna počasi prehaja v fazo rasti in že od zore jo v veliki meri podpira Mars iz znamenja Dvojčkov. Prav ta energija ​​nas lahko že od jutra preseneča, kako energični pravzaprav smo in koliko stvari lahko začnemo in naredimo naenkrat. Kajti Luna aktivira vso to atmosfero okoli nas, sploh ker je tudi v trigonu s Staurnom in je še nekaj nedokončanih stvari in je čas, da jih dokončamo in takrat rečemo, da smo vsemu temu naredili konec.

Mars, ki je tako danes kot jutri v čudovitem aspektu s Saturnom, nam omogoča, da začnemo znova nekaj, kar smo dolgo odlašali, nekaj drugačnega, nekaj, kar smo si že dolgo želeli in mislimo, da je zdaj pravi čas. Bil bi, ampak vedno tisti ali – še vedno smo v fazi več kot polovice retrogradnih planetov, pa tudi sam Merkur, ki doda svojo noto tej situaciji. Retrogradni Merkur, ki se še vedno vrača, je ponovno prišel v dobro srečanje z retrogradnim Plutonom. Kakšne so velike in globoke misli, besede, načrti, ideje, ki so bile pregloboko in predolgo pripravljene, zdaj pa je trenutek za njihovo uresničitev. Pravi trenutek je, da pogledate nekaj odnosov z bližnjimi sorodniki ali celo najbližjimi, da vidite, kje se je nekoč ustavilo, in zdaj odkrito spregovorite in rešite ta nesporazum. Ker morda je ostalo nekaj prikritega iz več razlogov, od strahu do koristi, a tudi to ni pomembno, pomembno je izboljšati odnos. In ta pripravljenost povedati, odpustiti in pozabiti, kar je bilo, in niti ni pomembno iz kakšnih razlogov, vodi v novo energijo. Ko bo to storjeno, bo mogoče veliko narediti s skupnimi močmi.

Luna, ki se tako premika naprej, bo naredila kvadrat s Plutonom, med 18. in 20. uro pa vas lahko malce pretrese, prestraši z mislijo, zakaj ste to storili, zakaj ste odpustili in dali roko. Pozabite na tisti trenutek in občutek negotovosti v sebi, nadaljujte, kot ste začeli.

Ne dovolite, da vas zapeljejo vaše notranje vrednote, ki so povezane s tem, kaj si želite, koliko ste vredni, kaj zmorete, saj je tudi Venera danes dosegla stopnjo svojega največjega zatona. Ampak tukaj je zelo prizemljena, in če mislite, da jo lahko podkupite, boste imeli težave.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Dvojčkov, dobil je veliko idej, načrtov, vizij, nekaj starih stvari, ki jih je nekoč pustil nedokončane, in danes bi vse to spravil v red. Vse to je lepo, samo da zaradi svoje hitrosti in naglice ne začne vseh stvari naenkrat in jih spet pusti nedokončane. Pomagajte mu narediti rez in začeti eno stvar za drugo, saj mu bo tako uspelo dokončati vse.