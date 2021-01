Astrologinja Lenka: Smo pripravljeni na bolj stresne in šokantne situacije?

Položaj zvezd na prvi dan leta 2021. FOTO: Lenka Stanić

Novi krog, novo leto, vse od začetka. Luna, naša duša, občutki in potrebe so na začetku v kraljevem znamenju Leva. Željna užitka, lepote, druženja, izhodov, željna življenja. Je tudi seme za vse leto. Naj bo čim več topline, prijaznosti, plemenitosti, nesebičnosti in nečimrnosti.Na drugi strani v znamenju Vodnarja sta Saturn in Jupiter, ki bi rada, da se vsa družba izenači v boju za enakost in napredek celotnega sveta. Luna, preden je vstopila v novo leto, je imela izpit pri kronokratorju Saturnu. Sprašuje nas, ali smo v letu 2020 vse lekcije opravili dobro, kot je bilo potrebno, ali bomo vse to ponovili še letos. Kaj je tisto, česar še nismo končali? Zdaj z opozicijo z Jupitrom imamo možnosti, priložnosti, pričakujemo preveč od družbe, drugih namesto od sebe.Pretiravanje bo ena največjih težav v tem letu, zato moramo v vse, kar počnemo, v to, kar čutimo, in v vse to vnesti vero in zaupanje, da bo vse v pravi meri. Ali bomo znali to nasprotje združiti? Ker je naslednji korak kvadrat z Uranom iz Bika, smo torej pripravljeni na kakšne bolj stresne in šokantne situacije? Ali smo pripravljeni na nove nenadne in nenadne spremembe ali je to rezervirano le za pogumne in pogumne? Ali za tiste, ki so pripravljeni odpustiti vse, kar je staro, in z lahkoto sprejeti vse, kar je novega.Vendar je Merkur v znamenju kozoroga, zato je človeški um tisti, ki lahko marsikaj reši racionalno, trezno in potrpežljivo. Je v natančnem sekstilu z Neptunom iz Rib, ki je intuitiven, duhoven, zato lahko svojo intuicijo vključimo v sprejemanje številnih odločitev, kar bo zelo koristno. Kombinacija umetnosti mišljenja, govora, ki jo vodita zaupanje in vera vase in v druge. Da smo globoko odprti, iskreni do sebe in drugih.Srečno in najboljše novo leto 2021.