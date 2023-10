Astrologinja Lenka: Smo med dvema luninima mrkoma

Ampak, vedno se najde nekaj ali nekdo, ki človeka lahko vrže iz tira, če ne vztraja pri svojem.

Kvadrat z Rx Neptunom v ribah bo povzročil še nekaj več zmede, saj bi se lahko spraševali, ali je vse to vredno. Veliko je dileme in spraševanja, ali smo ubrali pravo pot.

Koliko smo prepričani vase? V nas se lahko skriva strah iz preteklosti, ko smo morda izgubili zaupanje, doživeli razočaranje, prevare, laži in smo se počutili zapuščeni. Zdaj pa je Luna tista, ki dvomi vase in ne zaupa nikomur. Zakaj je vrnila ta občutek, če si ga ne želi več doživeti? Če bo iskrena do sebe in svojih občutkov, se bo zlahka izognila vsem tem neprijetnostim.

Iz tega kaosa bo Luna prešla v sekstil z Merkurjem. K sreči bo ob vas oseba, ki vas razume in vam bo tudi dala kakšno idejo. Če nič drugega, je dovolj, da vas posluša in da imate z nekom spoštljiv pogovor.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v biku. Počasi se vrača nazaj in zbira spomine, kaj mora še popraviti in narediti. Hkrati je retrograden in je na stopinji, kjer je nekaj spominov na materialno ali finančno situacijo težko odkriti, saj je ostal spomin zabrisan.

Smo med dvema mrkoma, med dvema predoroma, zato ne moremo pričakovati hitrih sprememb. Gre za postopne priprave, ko se bo Lunin mrk v biku približeval Jupitru. In šele takrat se bo razkrila marsikatera skrivnost in marsikatera finančna malverzacija.