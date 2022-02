Astrologinja Lenka: Skočite iz okovov in zazrtosti v preteklost

Kako čudovit dan je danes, kako čudovit portal, ki se odpre s samimi dvojkami – 22. 2. 2022. Na kaj nas spominja ta čas, ta trenutek? Dvojka je številka v energetski astrologiji, ki predstavlja našo Venero, ki predstavlja najlepše, lepote, obilje, denar, srečo v ljubezni, v vseh odnosih. V astrologiji je številka dve povezana z Luno, ki predstavlja našo dušo, občutke, čustva, dom, dajanje, prejemanje ... Kako lepo sta se spojili ti dve ženski energiji, ki nam dajeta vso lepoto tega sveta. In končna številka tega dneva je tri, kot da bi posredoval sam Jupiter, da bi nam prinesel in vse to še potenciral ali pa preprosto, kot bi nekdo rekel, vzemi, kolikor ti srce poželi, brez omejitve.

Luna je na stopnji egzaltacije Urana v znamenju Škorpijona in je v natančni opoziciji z Uranom v znamenju Bika. Čeprav je v tem znamenju bolj osredotočena na temnejše misli, pregloboke spomine, destruktivne poglede, jo ta uranovska energija opozarja in ji daje možnost, da se prebudi, da nenadoma vse spremeni. Skočiti iz okovov in zazrtosti v preteklost, narediti drugačno in svetlejšo pot, ki je obrnjena v prihodnost, dobro počutje. To so velike spremembe, in karkoli sprejmete brez veliko razmišljanja, daje ne le osvoboditev vseh težkih karmičnih dolgov, ampak tudi začetek novega življenja.

FOTO: Lenka Stanić

V takih okoliščinah je vedno prisoten Jupiter, ki zelo dobro podpira dušo in vse odločitve, da gredo lahkotno, da se ne ozirajo nazaj, ampak da gledajo v jutri, prihodnost. Je zelo pretočen energijski vidik, velika globoka intuicija, ki je zelo potrebna, da Luna iz te globine izlušči samo tisto, kar je najboljše in najsvetlejše. To so tudi velika pomoč drugim, nasveti, ki so zelo dragoceni o tem, kaj je preživela duša, da ne gredo še oni skozi ta pekel.

A vedno in povsod je vpleten Saturn, ki strogo pazi, da se ne pretirava, da se v tej naglici kaj ne pozabi ali površno naredi. Okoli 18. ure si zato ne dovolite, da vas kakšna kritika, omalovaževanje ali samo nekatere omejitve spravijo v depresivno stanje. Poglejte se v oči in si recite, da sprejemate vse te obveznosti, ne hitite in vedite, da zmorete vse z lahkoto.

Šele v poznih večernih urah bo imela Luna podporo Venere in Marsa. Izkoristite vsaj ta trenutek, da si privoščite lep večer.

Danes je torek, Marsov dan, in on je tisti, ki nam daje energijo, akcijo, da vztrajamo in uspemo v tem, kar smo si danes zadali. Vedite, da imamo moč in voljo za vse.