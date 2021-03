Astrologinja Lenka: Sestavite si načrt prehrane, odločite se za razstrupljanje

Venera in Sonce v znamenju ovna se objameta naprej na 5. stopinji. To je na stopinji, kjer smo najbolj iskreni, tam kjer imamo radi, damo nesebično, brezpogojno. Kakšen navdih lahko danes dobimo iz te strastne in ognjene povezanosti; lahko okrepimo svojo samozavest, zavedanje, koliko in kaj lahko naredimo. Da mora biti vse, kar si želimo in počnemo, največje globine, želje, volje in zavzetosti. Torej, karkoli bomo začeli, se bomo zavzeti maksimalno.



Venera gre v separacijo od Sonca, ne glede na to, ali se ljubezen počasi začne hladiti, ker je tu pomembno le premagati in ne ohraniti obstoječi odnos. Počasi se že nasiti in gre na nova osvajanja, saj je tu njen navdih le, dokler ne dobi, kar si želi. Jih bo Kiron ustavil, jim svetoval, naj vidijo svoje napake in bolečine, ali pa bodo odšli tako neozdravljivi in prepustili še eno nerešeno zvezo?



Luna je minila v znamenju Device, zdaj je njen čas, da se malo pomiri, da vidi, kaj bo naredila sama s seboj. Devica je znak zdravja, bolezni, skrbi za fiziologijo. Zato je idealno, da izkoristite ta čas in si sestavite načrt prehrane, se odločite za kakšno razstrupljanje, kakšno telesno aktivnost. Tu je Luna skromna, ni velikih zahtev. Uran jo bo pretresel, da ji bo predlagal kakšno alternativo, kakšno novo stvar. In ali bo sumljiva Devica vse to takoj sprejela ali bo zahtevala različna dokazila, ali je prav, v redu ali ne? Je pa v 8. stopnji, zato bo to zagotovo poskušala izvesti z veliko skrbnostjo in pozornostjo, še posebej, če prihaja od katerega od njenih prijateljev.



Naš um pa je osredotočen na različne nejasne stvari, meglo, nekaj motečih dejavnikov, nekaj mirujočega, kot da bi se težko razšli in videli vse v javnosti. Idealen položaj je vstopiti vase, na nekatere stvari gledati intuitivno, vizionarsko, poslušati svoje telo, saj se le tako ne bomo zmotili, vse drugo je napaka na začetku. Ker točno to išče Merkur v Ribah v povezavi z Neptunom in skozi to prihaja Luna v tem znamenju, zato energija močno upada, še posebej, ker Luna sama počasi doseže fazo skupnega maksimuma, ko vstopi v polno Luno.

