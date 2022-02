Astrologinja Lenka: Šele zvečer si bo Luna opomogla od vsega

Luna je še vedno v znamenju Raka, kjer je sicer preveč čustvena in si žene vse k srcu. Že vsaka izgovorjena ali neizrečena beseda, ki ne izkaže malo več spoštovanja do druge osebe, vzbudi občutek nenaklonjenosti. In prav ta preobčutljivost in reakcija na vse stvari danes zahtevata zelo miren dan, in to je mir s seboj in v sebi. Jutro se začne v zelo napeti situaciji, ko se nekdo zbudi in takoj išče in sproži nekaj, kar povzroči prepir, prepir, preprosto ustvari notranji nemir. Vsa pravica, ki se trenutno išče, je nepotrebna, ker je ne bo mogoče najti in bo povzročila, da bo dan pokvarjen ali celo preživet v solzah in neredu. Potem je Luna v opoziciji z Venero dodatno občutila nenaklonjenost, zavrnitev, nespoštovanje. In to so le nekateri naši notranji občutki. Zakaj se ne bi obrnili in lepoto iskali v majhnih stvareh, v stvareh, ki dajejo občutek, da je vse lepo, da je vse tako, kot mora biti. Pa tudi če ni, vam nihče ne preprečuje, da bi se v glavi spomnili lepih trenutkov, preživetih v najlepšem trenutku, ali ko se je v vašem življenju zgodila kakšna lepa stvar. Šele zvečer si bo Luna opomogla od vsega, ko bo z Neptunom naredila pozitiven aspekt, jo pomirila, spravila v sprostitev s spanjem, z meditacijo, s sprostitvijo z osebo ali kaj podobnega. Zato ljubimo Neptuna, da nas dvigne iz teh težkih občutkov in notranjega nezadovoljstva.

Merkur dela zadnje korake v znamenju Kozoroga, da popravi vse, kar je bilo treba popraviti, spraviti v red, zaključiti na bolj zrel in odgovoren način, saj ko bo spet prešel v znamenje Vodnarja, ne bo imel časa za to. Prišlo bo do novih idej, novih sprememb in ne bo se kam vrniti. Danes, tako kot včeraj, je na ravni, kjer je mogoče uresničiti vsako dejanje, vsak načrt, še posebej, ker je še vedno blizu svojega globokega pomočnika Plutona, ki ga vodi in mu daje moč za vse. Ker tukaj ni le oster jezik, ampak tudi velika izostrena misel in um.

Danes je nedelja, dan sonca, in to v Vodnarju, kjer je večinoma usmerjeno v prijateljske odnose, skrb za druge, združevanje z vsemi in mreženje po svetu. Ali ni najlepše, ko je ta mreža prepletena z istimi ljudmi in enakimi pogledi, kako biti dober do vseh, ne glede na to, kdo si, od kod si, katero te sonce greje ...