Astrologinja Lenka: Šele zvečer bo situacija veliko boljša

Luna je še vedno v Devici, saj mora še marsikaj počistiti in pospraviti, preden zapusti to znamenje. Že od jutra se čuti to vzdušje, ki bo na začetku nejasno, nerealno, zmeda pride v glavo. Mogoče nam bo vse težko, a treba bo sesti in narediti red za danes. No, tisti Neptun bo precej zadrževal in posegal v vse načrte, ki jih mora Luna izpeljati čez dan. In takoj, ko smo v težavah in smo najbolj neorganizirani in nepovezani sami s seboj, se pojavi nekdo, ki komaj čaka na to priložnost, da nas z nečim prizadene, pove kaj žaljivega ali nam preprosto z nečim pokvari dan. Da pove, da smo porabili preveč časa za pripravo. Ali mora biti vse tako natančno? Lahko zelo boli, ker je običajno od nekoga, ki je z nami v našem krogu. Koliko je bilo to zavestno ali nenamerno? Rekla bi, da je ta situacija že dolgo čakala in zdaj, ko se bo Mars obrnil, bo prinesel vse, kar je dolgo kuhal in pripravljal.

Šele zvečer, ko se zberemo in se soočimo sami s sabo, kaj in komu moramo odpustiti, bo veliko boljša situacija. Kajti Pluton je tam zato, da človeku pomaga, da vse to počasi prečisti v sebi, da se obrne in poišče odgovor, zakaj se je to zgodilo, nato pa vse odpusti in odide zadovoljen sam s seboj.

Venera – dekle je še vedno v objemu Sonca – poročenega moškega in tako gresta naprej v javnosti, zaslepljena s to veliko ljubeznijo. Čeprav je trajalo že nekaj dni, sta počasi prišla do končne odločitve. Odločitve, ali bo ostala z njim in ali se bo on ločil ali druge prioritete so v njegovi glavi. Počasi prihajajo na zadnjo stopinjo znamenja Tehtnice in tam se ne postavljajo le vprašanja skrivnih dogovorov, temveč iskrenih in najbolj odprtih besed ter vsega, kar počnejo. Ali so vsaj popolnoma odprti sami do sebe ali čakajo, da se situacija sama pojavi in ​​jih reši iz tega zapleta, saj je to Tehtnica in zna prepustiti drugim, da to storijo namesto nje.

Merkur, ki je v znamenju Venere, je v trigonu s Saturnom, ki bo po toliko mesecih šel v direktno smer. Kakšen konstruktiven dogovor prinašajo in kaj jim želijo povedati ali svetovati? In ali ga bodo slišali?

Danes je sobota, Saturnov dan, in počasi še vedno miruje retrogradno in se pripravlja na obrat naprej. Kaj mu je uspelo prinesti in spremeniti nekatera stališča, ki smo jih imeli že dolgo, bomo občutili, ko bo neposredno začel.