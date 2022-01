Astrologinja Lenka: Še vedno razmišljamo, h komu in zakaj se vrniti

Luna je zakorakala v znamenje Tehtnice, da bi se bolj posvetila partnerskim odnosom, ker je že od jutra v zelo harmoničnem odnosu s Soncem in Merkurjem. Čas je, da se iskreno pogovorimo o vseh možnih stvareh. Naj se sliši najgloblja resnica, ki včasih ni prijetna za uho, je pa nadvse koristna. Sonce osvetli tudi najmanjši madež in vsako najmanjšo skrivnost. Čeprav še ni pravi čas za dokončne rešitve, lahko s prijateljskim pogovorom vsaj postavimo temelje zanje. Merkur se je priplazil v sončno srce in tam je vse odprto in resnično. Ko ti nekdo reče, da ti daje srce na dlani, je to največ. A pred vsemi temi pogovori se je treba temeljito pogovoriti s sabo. Šele takrat lahko pričakujemo odgovore drugih.

FOTO: S. N.

Ker je naša potreba po užitku, povezanosti in ljubezni še vedno neartikulirana ali morda vezana na preteklost, razmišljamo, h komu in zakaj se vrniti, katero zvezo obnoviti ... Tudi Mars, ki je nekoliko bolj užival v Strelcu, čigar energija je marsikoga držala na ravni uživanja, avanturizma, hoče doseči nekaj konkretnega. Današnji načrti, dogovori in začetki ljubezenskih razmerij še niso zagotovilo trajnosti.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v Vodnarju, kjer skuša osvetliti čim več in čim širše na kolektivni ravni, vse, kar je potlačeno in nepopolno. Razširiti je treba mrežo, povezati čim več ljudi in ustvariti čim večji krog svetlobe in znanja.