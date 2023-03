Astrologinja Lenka: Se bo Luna s tem strinjala?

Luna je že prešla v znamenje device, da se pripravi na generalko pred jutrišnjo premiero in s polno luno slovesno proslavi vstop Saturna v znamenje rib. Ko imamo kakšno lunacijo, so naša čustva vedno bolj izrazita, smo bolj občutljivi, bolj razdražljivi, tudi marsikaj se počasi konča. In tako v znamenju device, kjer smo mi osredotočeni na pospravljanje, čiščenje, spravljanje marsičesa ali pa so drugi osredotočeni na svoje telo, od različnih športnih aktivnosti do skrbi za zdravo prehrano in dieto.

Šele zgodaj zvečer bo Luna prišla v opozicijo s svojim dispozitorjem Merkurjem. Kakšna vrzel ali nesporazum med tem, kar čutimo, in tem, kar želimo narediti. To ločenost, ki je težko združljiva z zdravo pametjo, ker je Merkur tukaj zelo odsoten, se je najbolje prepustiti čustvom in vizijam, da nas vodijo. In ali se bo Luna strinjala s tem? Duša, ki jo v tem znamenju vodi, da je vse oprijemljivo, gotovo, pravilno, saj tukaj želi varnost, Merkur pa ji daje meglo, ki se je tu boji. In ta razcep med razumom in občutki ustvarja napačne ideje in odločitve, za katere kasneje krivimo sebe.

Astrološka karta.

Danes pa je najboljši aspekt med Soncem, ki je v znamenju rib na fiksni zvezdi Achernar, velikem duhovnem mestu, sekstil z Uranom v znamenju bika. Kaj tu sprožiti, narediti presenetljivo in nepričakovano pozitivno spremembo. Ker za to je treba vsaj nekaj premakniti, kupiti, narediti, spremeniti. In glede na to, da smo ta mesec v znamenju rib in da se tukaj dogajajo največji prehodi in največje spremembe, je treba spremeniti svojo zavest, odpreti nekaj, kar prihaja iz globine naših občutkov, naše vere, naših prepričanj in še večjo povezanost s samim seboj. Zahteva, da si vse najprej pričaramo, občutimo, vidimo in šele nato realiziramo. Presenetimo sami sebe.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju device. Počasi prehaja v opozicijo s Soncem, kjer se jutri oblikuje Polna Luna. Zna pa spraviti čustva na površje, spraviti na dan razdražljivost nekoga, neprespanost, ki mi privabi solze v oči. Karkoli že je, sprejmi to kot očiščenje in ozavesti to stvar, morda je to tisto, kar moraš vsekakor spremeniti in opustiti.