Astrologinja Lenka: Saturnov dan, on pa je v Vodnarju in retrograden

Se bo duši uspelo vsaj malo pobrati in odpočiti od kaosa, ki ga ustvarja polna Luna v znamenju Vodnarja? Čeprav ji vsa ta ekscentričnost in nočne more ustrezajo, ovire in velike zaveze ter še večja zadržanost niso zanjo. S prehodom v znamenje Rib se bo želela duša umiriti, vsaj za trenutek najti svoj mir v sebi. Kaj drugega ji preostane, kot da se osredotoči nase, strne čustva, ki so se zgodila, in zdi se, kot da je dan za mir, saj do nocoj ne naredi nobenega posebej težkega aspekta. Šele zvečer bo naredila opozicijo z Merkurjem iz znamenja Device. Tukaj je um premočan, tukaj ni prostora za razmišljanje o nekih duhovnih in spiritualnih stvareh, ker zanj vse, kar je nematerialno, kar je neotipljivo nima nobenega namena, nobene realnosti. Luna iz znamenja Rib poskuša dokazati, da je marsikaj mogoče rešiti, ko človek začuti mir v duši, ko verjame v nekaj, česar se ne vidi. In kako potem najti povezavo med tema dvema različnima pogledoma in vtisom na vse v življenju? V takšni situaciji ne moreš spremeniti nikogaršnjega razmišljanja in noro bi bilo to poskušati. Vse, kar lahko storite, je, da izberete in si naredite lep dan. Da nekaj spremenite v svojem načinu razmišljanja in načinu, kako pomagate drugim. Ker tukaj lahko Luna – duša res zdrsne in preide v žrtev, veliko sočutje do drugih, a tudi to zanjo ni sreča ali rešitev.

Da se ne spuščamo v to, kdo ima prav in kdo ne, je najbolje razumeti drugega, da izbere vsak zase in naredi najboljše zase.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v Vodnarju in retrograden. Počasi gre in počasi nas uči vsega od reda, strukture, sprejemanja obveznosti, sprejemanja in marsičesa, kar se nam zdi pretežko. Uči nas premagati vse ovire, premagati vse strahove, ki so tako globoko zakoreninjeni v nas. In še posebej naslednjih 14 dni, ko je ravno na stopinji, kjer ima Neptun največje vpoglede in največje moči v vse, česar drugi ne vidijo. Ima moč uresničiti vse stvari, ki se vlečejo tako dolgo, kjer si človek ni upal niti pomisliti, da vse to zmore in tako zlahka. Zdaj se morate globoko povezati sami s sabo, narediti načrt, kako si vse želite, in pustiti, da se to zgodi. Poskusite, nič ni težko, še najmanj pa tisto, kar prihaja iz dna duše.