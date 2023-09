Astrologinja Lenka: Saturn nas opomni, naj se nam nikamor ne mudi

Luna je prešla v znamenje rib, kjer se vsa ta ribja preobčutljivost in ranljivost še poveča. A že od jutra je v konjunkciji Rx Saturn. Ne glede na podzvrsti Saturna, nam vedno pride prav - potrebujemo večkrat, če ne drugega, da nas opomni, naj se nam ne mudi in naj nikakor ne hitimo. Takrat se šele spomnimo, da potrebujemo odmor.

Ko je telo utrujeno, pač preživi, ​​a to ni smisel življenja. Luna torej danes ne dela nobenega drugega aspekta, kot da želi, da se Duša spočije od vsega, da se regenerira skozi spanje, počitek, meditacijo, da si počasi opomore od vsega. In to so Ribe. In ko se telo, predvsem pa psiha spočijeta, je pripravljena pokazati svoje številne talente, kreacije, ki jih nosi v sebi.

Venera, planet ljubezni in harmonije, je že tretjič prišla po padcu Neptunove stopinje. Zdaj bo razkrila več dvomov, nezaupanja, prevar in laži. Zdaj ima tudi možnost, da se ozavesti in sprejme pomembno odločitev. Že jutri se bo srečala z Uranom, on pa nima usmiljenja do ničesar.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je še vedno doma, kjer počasi sprejema bolj trezne in razumne odločitve. Želi, da je vse na svojem mestu in rad je natančen. Pri vsem tem ga nekoliko ovira njegova pot, ker je še vedno v lastni senci, zato je zdaj to tudi čas, ko se človek lahko vrne k starim dejanjem, starim potem, da še enkrat pogleda vanje in jih po potrebi popravi. Čez nekaj dni bo prišel iz svoje sence, tako da bodo njegove besede bolj stabilne in brez vsakršnega pomislekov, torej dvomov vase.