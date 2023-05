Astrologinja Lenka: S tem planetom ne pridejo le največji geniji, ampak tudi največji norci

Luna v znamenju škorpijona se počasi pomika proti svojemu mrku, ki bo danes ob 19 uri in 33 minut. Ta Lunin mrk ni prav nič lahek, glede na to, da je sama Luna v svojem največjem zatonu, v zatonu, kjer so čustva na najnižji točki. Ta mrk prinaša zatemnjena čustva, žalost, izolacijo, čustvene težave, pa tudi duševne in zdravstvene težave. Ker jih mrk vedno zapečati ob rojstvu in če se med življenjem ne razrešijo, počijo, ko se podobna situacija ponovi.

A težava ni samo v Luni, ki je sama po sebi žalostna, otožna in ustvarja takšno energijo, tu so tudi njeni dispozitorji, predvsem Mars, ki je že nekaj časa v znamenju raka. Rak je sam po sebi družina, dom in tukaj je Mars nasilen, nevaren, bojevit, zahrbten in težko na pravi način pokaže svojo pravo energijo. Že nekaj časa so težave z družino, v njej, pa naj bo to prek otrok ali na splošno. Od raznih trpinčenj, ločitev, izgub ... Je pa tudi Mars v ekstremni deklinaciji, kjer nima nadzora nad ničemer. Ne gleda, kako in kje reže in uničuje. In to se bo nadaljevalo, dokler se okoli 21. maja ne premakne v Leva, in tudi takrat je njegov prvi aspekt opozicija s Plutonom. Drugi dispozitor mrka je Pluton, ki se je pravkar obrnil. Obe luči sta povezani z Uranom, ki vedno poskrbi, da se stvari zgodijo nepričakovano, nenadoma, šokantno, stresno, brez razmišljanja in čakanja. Psiha je totalno zmešana, saj z Uranom ne pridejo le največji geniji, ampak tudi največji norci.

In da je še huje, smo v fazi retrogradnega Merkurja, ki se vrača skozi znamenje Bika. Je merilo vsega v življenju materialno in finančno blagostanje ali obstaja še kakšno drugo merilo oziroma kriterij?

Danes je petek, Venerin dan, in je tudi v znamenju dvojčkov in OOB in je v izvenmejni deklinaciji. Kaj pričakovati od takih planetov? Ženski svet je spet na udaru. Težnja po ljubezni, po toplini, po nežnosti, po eni lepi besedi. In vse to se izgubi v digitaliziranem svetu, v morju informacij, ki jih ta znak sam daje, tako da nimamo časa drug za drugega. Kavo pijemo skupaj z mobiteli v rokah?! Zato je treba dati čim več ljubezni, naklonjenosti, nežnosti, razumevanja, prijazne besede, odpuščanja ... Vzemite si več časa za tiste, ki so vam najdražji.