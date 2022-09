Astrologinja Lenka: S polno Luno se je sprostilo preveč čustvenega naboja

Polna Luna, ki se je zgodila včeraj, je sprostila preveč čustvenega naboja, ki bo trajal vsaj mesec dni, najbolj pa bo vplival prvih 14. To so premočna čustva, ki so tako globoka, da iz našega telesa potegnejo vse, kar je tako globoko zakoreninjeno, a zahteva veliko predanost tišini in miru.

To je polna Luna, ki odpira nove poglede, perspektive, nove stvari, ki jih je mogoče narediti z velikim pogumom in drznostjo. Da ta čustva ne bodo trajala predolgo, se Luna okoli 9. ure premakne v znamenje Ovna, znamenje popolnoma eksplozivne in hitre energije, kjer je že dolgo vse v gibanju, akciji ali celo na dirkalni stezi. Išče neposrednost, odprtost in iniciativnost na vseh področjih, četudi ga to vodi k hitri reakciji.

Čez dan bo naredila lepo konjunkcijo z Jupitrom. Tu pridejo vizije same od sebe, odprtje za nove ideje, nove namene. Kar je pravkar prinesla ta polna Luna, je treba občutiti, začeti in uresničiti zdaj. Ker je to resnica, odprtost, neposrednost in brez čakanja. Uresničite nekaj svojih načrtov, dosezite tisto, za kar dolgo ni bilo priložnosti, poguma ali globokega občutka, ki bi vas pripeljal do vsega tega. Merkur, ki je začel svojo retrogradno pot, vas lahko le spomni na tisto, kar je ostalo nestorjeno in nedokončano.

A poseben pečat danes, ki daje še večji pogum, resnicoljubnost, novost, je trigon med Soncem iz znamenja Device in Uranom iz znamenja Bika. Ali obstaja nekaj, česar se ne da narediti, noče, ni dovoljeno? Ne, tukaj je dovoljeno vse, še posebej tisti prebujeni, neustrašni, drzni, še bolj izvirni v svojih vizijah in dejanjih. Torej tudi če se nekomu zdijo nore, čudaške, neresnične ideje, jih uresničite, ne da bi obupali ali se vrnili. Spremenite vse, kar že dolgo načrtujete, naj bo to nova luč, nova služba, novi vi. Spremenite marsikaj v vsakdanjem življenju, pa naj bo to za začetek neka malenkost, saj je Devica tista, ki se prestraši, če ji omenite velike projekte in načrte.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki nam v sodelovanju z Uranom daje največji pogum, da v sebi najdemo največjo resnico, za katero nismo verjeli, da jo imamo. Le tako lahko gremo naprej z velikimi spremembami in velikimi inovacijami.