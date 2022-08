Astrologinja Lenka: Postavite delo in službene obveznosti na prvo mesto

Luna je v znamenju Strelca, njega energija pa še vedno ugaja vsakomur ne glede na to, kakšen je po karakterju in potrebah. Tam je zato, da iz vsake situacije potegne najboljše in najlepše. Njegova napaka je, da rad pretirava v vsem, naša pa je, da prejmemo, kolikor hočemo. Luna je v sekstilu s Saturnom, skuša ji dati nekaj nasvetov, jo naučiti. Veliko stvari je treba narediti s premislekom, počasi, brez naglice, brez hitenja, preveriti, ali je vse stabilno in zanesljivo. Kajti česar koli se duša loti, potrebuje stabilnost, da ne pride do odločitev, ki bi jih lahko obžalovali. Čeprav je včasih treba iti po težji poti, bo uspeh zagotovljen, sreča in zadovoljstvo pa še večja. Je pa tu tudi Neptun, ki pravi, da pozna lažjo pot, da je mogoče najboljše, da kaj prespiš, vzameš kakšen opiat, pozabiš na težave in obveznosti, da se malo sprostiš ... In tako človek izgubi svojo nit, skrene s poti in ne pride nikamor, ne na cesti ne v življenju.

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Okoli 20.30 Luna, ki je dajala veliko možnosti za uživanje, potovanje, brezskrbno življenje in pozitiven pogled, preide v znamenje Kozoroga, da se malo bolj zresnite, postavite delo in službene obveznosti na prvo mesto ter naredite prednostne načrte. Venera je v opoziciji z retrogradnim Plutonom iz znamenja Kozoroga. Kaj nam preostane drugega, kot da počasi opustimo vse povezave zaradi neiskrenih kalkulacij. Ker Pluton to opazi in nič mu ne more uiti. On čuti in ve, kaj je res in kaj ne. Razidite se lepo, prijateljsko, sicer je njegova moč uničujoča.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in je v znamenju Strelca, v ognjenem znamenju. Skupaj s Soncem, ki od danes do 14. avgusta, ko se odprejo levja vrata, ko se odpre največja zaščita, je pretok energije neverjetno velik. Sprejmimo vse to, ker prihaja 8. avgust in kaj so osmice, če ne velika transformacija, regeneracija, revitalizacija ... Dovolimo si največje in najboljše spremembe v življenju. Lev, ki v astrologiji vlada srcu, aktivira srčno čakro in nas osvobaja od marsičesa negativnega.