Astrologinja Lenka: Retrogradni Merkur še dva dni

Luna je v znamenju Rib, zaradi česar smo lahko občutljivejši za komunikacijo, pa tudi sočutnejši. Že od jutra je v kvadratu z vozli, zato nas lahko popelje v preteklost, tja, ker je še kaj nedokončano v zvezi z domom, družino, koreninami ... Ko bo danes naredila kvadrat z Venero iz znaka Strelca, se lahko v ženskem načelu, ki ga nosimo v sebi, pojavijo obtoževanja. A še vedno je Venera v trigonu s Kironom, da ozdravi svoja čustva. Če prepoznamo, kakšno krivico smo komu naredili, se soočili z njim in vse ozavestili, potem smo naredili veliko. Da lahko to storimo, moramo biti pošteni in pristni. Prej ko bomo prepoznali vse svoje pomanjkljivosti, prej jih bomo lahko spremenili v vrline. Gre le za še eno izkušnjo, ki nas dvigne na višjo raven.

Merkur retrograden še dva dni

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

In Merkur, ki je retrograden še dva dni, se je ustavil na stopinji, kjer se bo obrnil v direkten hod. Sooča se z vrnitvijo, razmišlja o nekaterih poslovnih odnosih, o potrebnih prizadevanjih, ki jih zahteva javno življenje. Čeprav je v opoziciji s Kironom, lahko nadoknadi vse zamujeno.

Danes je sobota, Saturnov dan. Ne dovoljuje nam, da gremo naprej, dokler ne vidimo vseh svojih napak, dokler jih ne poskusimo odpraviti. Tudi Mars, ki harmonizira svojo energijo ravno skozi Saturnovo stopnjo, nas opomni, da vse to zmoremo z vztrajnostjo in z nekaterimi žrtvami. Zaradi Kirona, ki je zelo povezan z osebnimi planeti, je treba danes videti svoje napake in jih s pomočjo meditacije obrniti ter omogočiti ozdravljenje.