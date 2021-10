Astrologinja Lenka: Retrogradni Merkur obljublja lepe stvari, a pozor!

Z Luno smo se prebudili v Tehtnici, ki se počasi premika proti Soncu (mlaj ob 13.04, na 13. stopinji zračnega in kardinalnega znaka Tehtnice). Tehtnica je sama po sebi osredotočena na partnerstva, poslovanje in odnose z javnostjo. Gre za iniciacije, ki bi jih morali povezati z veliko harmonije in lepote. Da bi vse pravilno delovalo, so potrebni mir, strpnost in razumevanje druge strani.



Sonce je v zatonu, Mars pa v izgnanstvu. Moška energija je prešibka, in če se uporablja negativno, lahko povzroči le težave in prepire. Mars ne bo dovolil, da bi vse potekalo gladko in prijetno. Je v nepovezanosti z Uranom, kar zahteva veliko potrpljenja in koncentracije, vse pa se ne da rešiti na enkrat. Sonce je v največjem padcu, zato je treba je ozavestiti odnos z drugo osebo, da se počuti udobno in prijetno. Ne glede na to, koliko nam retrogradni Merkur obljublja, mu ni mogoče povsem verjeti, saj ni le retrograden, ampak je z Neptunom popolnoma v šibkem pogledu, zato še sam ne ve, ali govori resnico. In ko se vrne, ga bo čakal Pluton, ki išče največjo resnico, resnico v sebi. Dispozitor mlade Lune Venera ni le v Škorpijonu, kar je zanjo zelo šibko, je na zadnji stopnji znaka, ki ne daje nobene trajnosti in stabilnosti, zato komaj čaka na konec tega težkega obdobja.



Veliko planetov je retrogradnih, veliko je skrivnosti, neiskrenosti, dvoumnosti, zato to obdobje ni dobro za začetke v partnerskih odnosih in v poslu, nove ljubezni, poroke. Treba je počakati vsaj do ščipa, da se Merkur obrne neposredno, Venera preide iz Škorpijona, da se Pluton premakne, da se Saturn in Jupiter pripravita na premik naprej, da sprostita vso energijo, da se izogneta motnjam in blokadam.



Danes je sreda, dan Merkurja, in mlade Lune. Čas je za različne obrede, pomembno pa ni le, da čim manj jeste, še boljše je, da tudi niste preveč zgovorni.

