Astrologinja Lenka: Retrogradna Venera drugič v objemu Plutona

Dan se je začel v napetem ozračju. Luna je na zadnji stopnji znamenja Leva in tudi v natančni opoziciji z Jupitrom. Od Jupitra se pričakuje, da je rešitev za vse, za kar prihaja. Gre za tretji, zadnji kvadrat Saturna iz znamenja Vodnarja in Urana iz znamenja Bika za naslednjih 84 let. To je čas, ko se marsikaj že oblikuje in komaj čaka, da se udejanji. Ta boj ni preprost. Boj med preizkušenim starim in neznanim novim. Toda te spremembe so neizogibne za rast in razvoj človeštva. Bolj ko bomo odprti za vse spremembe, lažje jih bomo prenašali, nesprejemanje pa prinaša velike travme.

Retrogradna Venera bo že drugič v objem Plutona. Obrniti se mora vase in se vprašati, kaj si želi. Se bo maščevala za vse, kar je preživela, ali pa se bo znova potlačila in osramotila. Od tega lahko nekdo tudi profitira, in to tisti, ki bo manipuliral z ljubeznijo samo zato, da bi dobil več denarja, ali celo tisti, ki ljubezen prodajajo za denar. Morda so oni še najpoštenejši in najiskrenejši. Toda ta čas obračunavanja bo trajal, vsaj mesec, dva. Morda Venera ni doživela vseh tistih strasti, bolečin, najglobljih izdaj in krivde. To se bo pokazalo veliko kasneje, zdaj Pluton tega ne dopušča, in človek se sam od tega ne more zlahka ločiti. Je magnet, ki vleče, sesa, ki ne izpusti, celo do smrti.

FOTO: Lenka Stanić

Okoli 9.30 je Luna zapustila ponosnega Leva in se preselila v skromno in delavno Devico, da bi začutila še malce drugačnega vzdušja. Okoli od 14. do 16. ure, ko naredi eksakten zemeljski trigon s Soncem, je čas za konstruktiven dogovor, vendar je treba biti previden in ne načrtovati česa velikega za prihodnost. Ni še čas za to.

Danes je petek, dan Venere, in ona je v tradicionalnem, konservativnem, hladnem znamenju Kozoroga. Zazrimo se vase, nahranimo jo z lepoto, veseljem, srečo, zadovoljimo jo in razveselimo z nekaterimi podrobnostmi, ki so kot balzam za našo dušo. Začnimo, za to pa je zdaj čas.