Astrologinja Lenka: Naše besede naj bodo izrečene v zlatem tonu

Luna je v sredini znamenja Device, kjer nadaljuje svoje poslanstvo. Iz trigona je prišla z Uranom, ki ji je odprl oči, pokazal nekaj sprememb in najlažjo pot do njih. Sebi in drugim je treba dati svobodo, jih razumeti, jim zaupati, ne biti malenkost in ne dvomiti, saj pri Uranu tega ni. Tukaj je vse jasno, odprto, pošteno. Zanj je tudi spodbuda, ko se ponovno združi z zemeljsko Venero iz znamenja Kozoroga, da jo zna narediti bolj sproščeno in tako spremeniti odnos same Venere glede ljubezni, ljudi, vseh odnosov. Le če si iskren do sebe in če si kaj resnično želiš, to dobiš. Luna ji lahko v dogovoru z Venero sporoči, da mora izstopiti iz starega konservativnega časa in da ni nujno, da gre vsa ljubezen skozi materialne dobrine. Med 13. in 15. uro Luna dostavi sporočilo Marsu. Kot da se z Venero iščeta in se nikoli ne združita. Toda Luna mu bo to zgodbo posredovala z Venere, hkrati pa je dober aspekt, ko lahko Luna sama v Devici dokonča nekaj stvari, ki jih ni. Gre za vidik dela doma, v službi, popravljanja napetih odnosov in priprav na nove skoke in nove posledice. Dejavnost je zelo prisotna ves dan.

Zvezdna karta. FOTO: Lenka Stanić

In Merkur počasi prehaja v konjunkcijo kazimi s Soncem med 17.39 in 18.37, kar je vidik, ki prinaša uspeh, slavo, moč na območju, kjer vam Merkur vlada, predvsem pa tistim, ki ga že imate v natalno karteo v enakem položaju. Ker ima Merkur tukaj prednost pred Soncem in seva, deluje s svojimi največjimi močmi in kaže svoje največje vrline. Lahko ga pripelje do prepoznavnosti, do nečesa, kar ga bo izstrelilo med slavne ali pustilo pečat v tem, kar počne v življenju.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je z Merkurjem v 'drugem' načrtu, če lahko tako rečemo za Sonce. Zato naj bodo naše besede izrečene v zlatem tonu in naj spustijo nekaj zlatih niti in tako osvetlijo marsikaj v našem osebnem in tudi kolektivnem življenju. Ker če so zlati in izhajajo iz srca, ne bodo nikoli spremenili barve, vedno bodo tako sijali.