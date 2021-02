Astrologinja Lenka: Rešimo se vsega, da bomo lažje in bolje dihali

Luna v Vodnarju počasi zaključuje svoj cikel, pred tem pa gre v konjunkcijo z retrogradnim Merkurjem. Katerih stvari se mora še zavedati, se o njih dogovoriti, preden začne direktno gibanje? Čas je, da vse sporazume, ki jih že odlašamo, sklenemo v miru, počasi in brez večje živčnosti in napetosti. Ne glede na to, ali so poslovni, prijateljski ali kakršni koli drugi, ali pa gre za nekaj, kar nam ni všeč, nas duši ali ustvarja določeno napetost – zaključimo jih. Rešimo se vsega, da bomo lažje in bolje dihali.



A vse je odvisno od tega, koliko se bomo lahko mirno dogovorili, kajti kvadrat z Marsom dodatno razžari samo ozračje in vodi do napetosti in prepirov. Tudi najmanjši pogovor se spremeni v prepir, zato smo posebej pozorni na vse vrste ne samo komunikacije, ampak tudi prometa.



Ob 20.04 Luna prihaja v konjunkciji s Soncem in tisto mlado Luno. V Vodnarju se je zbralo kar šest planetov, ki vsak na svoj način želijo in poskušajo prinesti neko novo spremembo, nov začetek, kot izvirnik, kolikor je mogoče. Ali je ta mlada Luna zgolj iniciacija za vse stvari, ki šele prihajajo v naslednjem tednu, kajti vrhunec bo okoli 17. februarja? A čeprav mesec februar velja za mesec zaljubljencev, te napetosti, ki se zdaj dogajajo, dejansko govorijo o veliki osvoboditvi, veliki neodvisnosti, veliki nestrpnosti drug do drugega. To obdobje je tudi najtežje, zlasti za vse tiste, za katere partnerstvo samo po sebi ni stabilno, kjer je bilo že omajano, kjer se je izgubilo zaupanje in je zdaj le trenutek in sprožilec, ko se bo vse končalo. Ob vsaki ločitvi je bolje ostati v prijateljskih odnosih kot pa trpeti in čakati, da se kaj izboljša. Ker se znebiti odnosa ne pomeni samo osvoboditi, temveč tudi rasti na številnih področjih, točno tam, kjer ste bili omejeni in niste bili cenjeni.



Vendar je v vsem tem čudovit aspekt, torej konjunkcija med Venero in Jupitrom, ki nam daje moč in vero, da v vsem tem vztrajamo. To daje to veliko upanje, motivacijo in vizijo, da si zastavimo cilj. Vse to so nenadna, nepričakovana in lepa darila, nepričakovan denar, velika podpora pri številnih načrtovanih delovnih mestih. A vseeno je to Jupiter, ki je včasih pozabljen in nima mere, kako daleč lahko gre, zato se lahko v vsem zgodi veliko pretiravanje, ki nas lahko sčasoma pripelje do lažnega upanja in nezadovoljstva.

