Astrologinja Lenka: Res je lep dan, v zraku se čuti optimizem

Luna je v znamenju Ovna, kjer ni časa za odlašanje in lenobo. Luna je aktivna, hitra in pogosto nepremišljena, zato se na nekatere stvari odzove spontano in šele kasneje pomisli, kaj je naredila. Toda to je njena hitrost v Ovnu. Trudi se biti prvi, neustrašno začeti in sprožiti marsikaj, opogumiti druge, da je vse mogoče in da tu ni strahov. Ob sami zori je v čudovitem aspektu z Venero v Levu. Kako čudovit dan, ki že od jutra daje pozitivno energijo in priložnost, da vidimo, kako lepo je vse okoli nas. Še posebej ker sta oba planeta v ognjenih znamenjih, tako da ta energija ustvarja čudovito vzdušje.

Naprej na ta način omogoča povezavo z dogovorom in druženjem, nato pa Luna vstopi v objem še bolj ognjenega Jupitra. Ta ogenj sije na vse strani – ogenj lepote duše. Omogoča nam široko povezovanje, nam daje notranjo moč, voljo in vero, da gre vse kot po maslu. Če znate to storiti brez hvalisanja in vzhičenosti, se vam bo trud počasi obrestoval. Jupiter je retrograden, lahko se kaj podaljša za kakšen dan. Luna je sicer nepotrpežljiva, vendar se mora naučiti malo počakati.

Mars je še vedno v dobrem aspektu s Plutonom iz znamenja Kozoroga, zato se vse, kar je povezano z materialnimi in finančnimi stvarmi, zdaj lahko začne uresničevati. Ne glede na spremembo, preobrazbo ter opuščanje starih stvari in navad pustite, naj vas vodi v nove podvige.

Danes je res lep dan, v zraku se čuti venersko-jupitrski optimizem – vera, žar, čut za lepoto v vsem. Ponedeljek je dan Lune, ki sije z Venero in Jupitrom, odpira nove možnosti za obilje, bogastvo same duše, da ustvarja na tem čudovitem planetu. Odprite se in zaupajte vase.