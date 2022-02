Astrologinja Lenka: Razvijajmo zavest do drugih, nudimo veliko podporo in pomoč

Pa je za nami tudi mesec februar in občutek imamo, kot da gre čas hitreje ali pa kot da živimo v neki prehitri različici. Kar koli že je, čas res hitro beži. Luna je preživela včerajšnji turbulentni dan, vsekakor je bil eden izmed težjih. Nekateri so prekinili odnose za vse večne čase, drugim je uspelo vse odpustiti in se gibati bolj svobodno ter veliko bolj sproščeno.

Luna je danes svobodno zakorakala v znamenje Vodnarja, kjer so na prvem mestu svoboda, odprtost, poštenost, in kar je najpomembnejše, nihče ga nikjer ne duši. Ker tu mora dihati, se gibati in misliti, brez kakršnih koli spon.

In tako Luna, polna občutka svobode, občutka, da pripada vsem, tudi celotnemu vesolju, med 13. in 15. uro naredi kvadrat z Uranom. Dodatno jo navdihuje, da zmore več, da lahko dela drugače, da lahko dela na svoj način. Čeprav imamo tukaj občutek, da se zelo podpirata, je predvsem za tiste, ki se niso naučili obvladati ali ne marajo stresnih situacij, nenadnih presenečenj, pomembno, da nekaj stvari hitro spremenijo, da se malo umirijo, da preidejo ta stresni trenutek. Kajti oba sta trmasta in nobeden od njiju ne popušča, to pa je lahko težava, ko se dogovarjamo ali pa smo v prometu. Do napete situacije, nervoze, neskladnosti pride zelo hitro. Hitrost pa je velika težava.

Šele zvečer bo Luna naredila konjunkcijo z Merkurjem, vse v znamenju, ki išče spremembe in ne čaka dolgo. In to je vidik, kjer je mogoče doseči odličen dogovor o premikanju vseh mogočih meja v nekakšni lepi genialni ideji in koristi za druge. To je vidik velike solidarnosti, pomoči, razumevanja drugih.

Venera in Mars sta še vedno v nekaterih svojih shemah dogovorov in načrtov. Čudovit vidik s severnim vozliščem jima daje možnost, da počneta kar koli, se dogovorita, pa naj gre za velike podvige, velike skupne poslovne načrte ali celo čustvene, je to čudovit začetek. Kajti daje priložnost vztrajati pri vsem in se premikati v številnih načrtih. In Pluton, ki vse skupaj spreminja tako, kot zmore le on, je že dolgo na najvišji energijski ravni Marsa in to je vsekakor raven s preveč energije, preveč agresije, preveč uničenja. Počistil bo vse, kar ni prav, in vse, kar mora iti, saj zna narediti selekcijo.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, ona pa se počasi pripravlja in vstopa v upadajočo fazo, ko bo konec vseh njenih dejanj. Prosi nas, da se na več načinov zavedamo sebe in razvijamo zavest do drugih, da vsem, ki jo potrebujejo, nudimo veliko podporo in pomoč.