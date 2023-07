Astrologinja Lenka: Razmišljate, da bi začeli novo razmerje? Potem je to za vas nujno branje

Sonce je danes po enoletnem ciklu vstopilo v svoje znamenje in dom leva. Sonce je naše življenje, naš obstoj, notranja volja, ki nas poganja, in naša vitalnost. Združena z Levom daje sebe, daje vse od sebe, brez kakršnega koli pričakovanja povračila. Velikodušnost je največja v njem, največja ustvarjalnost in volja v človeku izvirata od tu. Veselje, ki ga živimo, ljubezen, ki jo dajemo, in ta brezpogojna ljubezen, ne da bi pričakovali karkoli v zameno, vse prihaja od Sonca in Leva. A tudi tisti mali otrok je ostal v nas, da nas opominja, da smo, kolikor je prisotna igra, še vedno aktivni in živi. Njegovo srce je tako veliko, da lahko da in sprejme vse.

Sonce daje svetlobo vsem, ne da bi se spraševalo, kdo je kakšne barve, vere, izobrazbe ... Od tod izvira največja ustvarjalnost, ki jo imamo vsi na katerem koli področju.

Njegov ponos in ponos ga včasih spravita v ne tako dobro situacijo, a se hitro omehča šele, ko mu je namenjena prijazna beseda, in šele takrat je sposoben dati vse od sebe.

In danes se je za obrat v tem znamenju potrudila tudi Venera, in sicer na 28. stopinji, njena retrogradnost pa bo trajala do 4. septembra, 6. oktobra pa bo prišla na mesto, kjer se je obrnila danes. To je skoraj tri mesece in pol trajajoča senca in retrogradno obdobje, torej več kot 4. mesec bivanja v znamenju leva.

Ko je Venera retrogradna, deluje kot iz 12. hiše, skrivnostno, skrito, misteriozno, a tudi zelo duhovno. Ne gre le za to, da se stare ljubezni vračajo k nam ali mi k njim. To je obdobje, ko se moramo najprej soočiti sami s seboj, se »potopiti« globlje in od znotraj videti, kaj si naša Venera želi, kaj je tisto, kar moramo spremeniti, popraviti pri sebi. Kaj ji ni dalo, da bi bila srečna in zadovoljna? Kakšne so naše navade, ki jih nosimo v sebi, pa jih nismo predelali, ozavestili, pa se dogajajo prevare, izdaje, laži, zapustitve? Kaj je tisto v sebi, kar nosimo genetsko, pa moramo popraviti prav zdaj, ko je retrogradna. Mogoče jo moramo le dvigniti na višjo raven, spoznati nekatere svoje potrebe, kaj je tisto, kar si resnično in najiskreneje želimo. Ker si ona predvsem in nadvse želi resnico in ko je taka v nas, ne moremo srečati nekoga drugega, ki nas zavaja in laže.

Medtem ko je Venera retrogradna, to ni najboljša priložnost za začetek novega razmerja, razen če je navedeno v rojstni karti, ali da drugi osebi daste novo priložnost. Vse ostalo je le velika prevara, ki se razblini takoj, ko stopi iz sence. Še posebej, ker bo ta Venera še dvakrat v kvadratu z Uranom in tu preživijo le najmočnejši, najbolj iskreni in tisti, ki znajo to Venero živeti brez obsedenosti, blokad, žalitev, ampak lepo, radostno, z nasmehom.

Redkokdo bo srečal svojo ljubezen iz preteklih časov in res je to lahko oseba, ki jo je iskal vse življenje.

In Merkur je v znamenju leva in dela natančen kvadrat z Uranom v znamenju bika. Pa saj ni treba karkoli izpostavljati, kazati ali dokazovati, niti ni pomembno, da je vaša beseda glavna in zadnja.

Danes je nedelja, dan sonca, ki si je izbralo svoj dan, da se preseli v svoj dom v svojem najbolj veselem, najbolj ustvarjalnem, najbolj dostojanstvenem, najbolj prisrčnem, najplemenitejšem znamenju leva. Če nam Sonce skuša dati življenje, zakaj ne bi tudi mi prispevali malo s svojo pozitivnostjo in vnesli srečo v vsakdanje življenje.

Srečen rojstni dan nam, drage levinje in levi.