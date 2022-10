Astrologinja Lenka razkriva astrokoledar za oktober

Luna nadaljuje pot skozi znamenje Strelca. Na začetku dneva še vedno ohranja včerajšnje lepo vzdušje in naredi sekstil s Saturnom iz znamenja Vodnarja, da potrdi vse, kar je obljubila prejšnji dan. Vprašanje pa je, ali ji bo vse uspelo, saj je še veliko planetov, ki se niso zavestno obrnili naprej.

Ker je Mars v znamenju Dvojčkov, bomo, če se bomo spuščali preveč v pogovore, naleteli na ostro kritiko ali se zapletli v prepir. V tem času se je treba odmakniti od vsega in se ne spuščati v razprave, saj je Mars prestrog za dušo, lahko ji povzroči veliko bolečino, ta pa običajno prihaja od tistih, ki so ji zelo blizu. Problem, govorimo o slabih posledicah, lahko vožnja z avtom, ko ste raztreseni in nesproščeni. Še posebej ker je v kvadratu z Neptunom in Merkurjem, ki se je pravkar ustavil, a je še vedno v retrogradnem gibanju. Danes je dan, ko so mogoče napačne odločitve.

FOTO: Lenka Stanić

Venera, ki je vsa sijoča ​​v svojem znamenju, naleti na opozicijo z Jupitrom. Tudi če odšteje kakšen evro več za kakšen modni kos. Kaj pa moremo? Tukaj ji je všeč in znana je po tem, da je velik estet. A vseeno ne smete pretiravati, saj lahko pride do neprijetnih situacij, predvsem v partnerskih odnosih.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa zahteva red, delo, disciplino in načrt, ki ga je treba preliti na papir, zato je tukaj njegova izpolnitev. Danes je prvi dan oktobra, meseca, v katerem nas čaka veliko pomembnih sprememb v astrološkem smislu. Mnogim bo prinesla želena pričakovanja, marsikomu bo obrnila novi list, tisti, ki tega nimajo v svoji rojstni karti, pa lahko nekatere dogodke prestanejo nedotaknjeni in neopaženi.

Astrokoledar za oktober: