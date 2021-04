Astrologinja Lenka: Razkrite bodo skrivnosti

Luna počasi odhaja iz znamenja Strelca, a znova sreča Merkurja v kvadratu. Nekatere stvari ostanejo nepojasnjene in neizrečene. Merkur je že na zadnji stopinji znamenja Rib, poln skrivnostnih idej. Nobena zadnja stopnja ni najboljša za nakup, poslovne pogodbe in nove začetke. Tudi v prometa se utegnejo dogajati nezbranosti, zato bodite še posebej pazljivi. Čas je za sprostitev, meditacijo, vlaganje vase in iskanje odgovorov na številna vprašanja. Komaj čaka, da jutri prestopi v znamenje Ovna, nato pa bo povedal še tisto, česar ne bi smel, kajti Oven ničesar ne zadrži v sebi.



Okoli 10. ure se Luna spremeni v znamenje Kozoroga. Tam je osredotočena na spoštovanje tradicije in delo. Njegovo geslo je delati in imeti, ne živeti samo od božanja, nežnosti in topline. Brez kruha ne gre, še manj pa brez topline in ljubezni. Zaskrbljena je zaradi vsega (od tod apatija ali depresija), zato se raje povsem preda delu. Tu je skopa in varčna. Če v marsičem v življenju ne bi bilo omejitev, bi nastal popoln kaos, in Kozorog ve, kako daleč in koliko naj gre v vsem.



Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je dispozitor Lune in jo vodi v znamenju Vodnarja, da se posveti drugim in je dobrodelna. Ona je v tebi ...







