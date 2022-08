Astrologinja Lenka: Razkrile se bodo skrivnosti

Luna je v znamenju Dvojčkov, kjer je komunikativna, družabna in spontana. Že od jutra je v lepem aspektu z Jupitrom iz znamenja Ovna in Venero iz znamenja Leva. To napolni dušo, da je vse lahko, lepo in prijetno, še posebej ker se okrog 10. ure planet Mars pridruži znamenju Dvojčkov. Njegovo osnovno vodilo je delovanje, energija in gradnja. V tem znamenju bo ostal do 25. marca 2023, kar je zelo dolgo obdobje tako za Dvojčke same kot tudi zanj, saj je običajno okoli 2,5 meseca v enem znamenju. Od 30. oktobra 2022. do 12. januarja 2023, bo imel tudi svojo retrogradnost, ko bo povzročil zaplete, prepire ali zaključil kaj, kar se vleče že predolgo. Toda v Dvojčku je njegova prednostna naloga, da svojo besedo uresniči. Komunikacija in posli so tukaj hitri, brez odlašanja. Njegov najmočnejši adut je hitrost pri uresničevanju idej in načrtov, gre za spretnost in hitrost v govoru, v vseh vrstah prometa in v vseh oblikah komunikacije. Zna osvajati z besedami, hkrati pa ceni tiste, ki znajo hoditi z njim na tej intelektualni poti. Še posebej dekleta in ženske, ki so pametne, hitre, iznajdljive.

Ne mara pa tega, kar je počasno in dolgo na enem mestu, saj je znamenje Dvojčka zračno in spremenljivo. Tako se hitro naveliča enega mesta, enega partnerja in zlahka preide v drugo razmerje. Normalno je, da je hkrati z drugo osebo, v vzporednih odnosih ali preprosto samo zaradi spremembe, brez globlje navezanosti. Zanj je to kot pitje kave v različnih lokalih, kava pa je kava ... Samo pameten partner ga lahko obdrži, z besedo in dogovorom. Ker je v znamenju Merkurjeve vladavine, hitro pride do prepirov, še posebej z bližnjimi. Mars je, nima časa razmišljati ne čakati, zato je veliko ljudi, ki ga imajo v tem znamenju, če nimajo podobnih interesov, pogosto v konfliktih.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno na stopinji Neptunove višine. Še vedno razkriva skrivnosti in mnogim ljudem daje priložnost, da to naredijo zdaj. Toda naš planet nas uči sprejemanja številnih lastnih obveznosti in odgovornosti. Spoštujmo ta dan z ležernostjo, postom in meditacijo.