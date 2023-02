Astrologinja Lenka: Razen meditacije je vse ostalo odveč

Luna nadaljuje svojo pot, ustvarja vzdušje device, skrbi za zdravje, red in čistočo na vsakem koraku, pozablja pa na svoje zadovoljstvo, veselje, ugodje čez dan. Tisto breme, ki si ga čez dan naloži, je nezadovoljstvo, ki se prenaša na medčloveške odnose, na nezadovoljstvo v partnerskih odnosih, na nezadovoljstvo s seboj. In potem nastanejo težave, kdo je kriv za tako kaotično stanje. Že sama opozicija z Venero v znamenju rib govori o tem, kako veliko je neskladje med čustvi in ​​željo, ki jo človek ima. In tako nastanejo očitki, da je druga oseba površna, neorganizirana, da ji je vseeno, kam gre in kaj dela. In nasprotno, Venera v Ribah je zadovoljna sama s seboj, neobremenjena z ničemer, dokler je vse na svojem mestu, je še lepše uživanje v življenju, ki je ljubezen in predajanje lepoti.

Zvečer bo Luna naredila opozicijo z Neptunom, kar pomeni dodatno zmedo, nejasnost in celo potrebo po nečem, kar bo vso to slabo voljo potlačilo in popravilo z nečim, kar ga bo spravilo v stanje sproščenosti. Razen meditacije je vse ostalo odveč.

Astrološka karta.

A zato se je Venera iz znamenja rib potrudila, da dan polepša in razburi. Je v sekstilu z Uranom iz znamenja Bika in želi vse, kar jo preseneti, vse, kar ji prinaša nepričakovane in nenavadne stvari. Družiti se, veseliti, smejati, nakupovati, presenetiti z nečim lepim sebe, po možnosti pa tudi druge. Vse, kar je danes noro, je idealno. Kar koli presenetite sebe, je najboljša stvar, ki ste jo kdaj koli naredili. Tudi če se nenadoma rodi ljubezen, bo iskrica, kot da se poznata že celo večnost. Tudi če takoj jutri nehajo, je to za njih povsem normalno.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju kozoroga, le stopil je iz njegove sence in pospešil svojo pot, svoje misli in svoje načrte. Osvobojen svoje preteklosti se počasi obrača h korektnim in resničnim ne le komunikacijam, ampak tudi dogovorom. Imel bo še nekaj dni časa, da očisti nekaj starih vzorcev, nato pa bo pravilno zaživel..