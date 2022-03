Astrologinja Lenka: Razčistite stvari pri sebi, ne pri drugih

Luna je že zakorakala v znamenje Ovna, kjer je v vseh pogledih neustavljiva. Je ognjevita, močna in trmasta. Ruši vse pred sabo in šele naslednji dan bo razmislila o svojih dejanjih. Včasih je takšen značaj idealen za delovna mesta, kjer morate sprejeti hitre odločitve. Ta čas je zdaj, ko je Luna v zadnji fazi rasti. Je tudi pod vplivom dispozitorja Marsa, ki je na svoji višini in je v povezavi s Plutonom in Venero. Vsi trije tvorijo neustavljiv vir energije, zato se v naslednjih treh dnevih brzdajte v komunikaciji in ne skušajte popravljati krivic z dialogom, ker zaradi neustavljive sile ne bo uspešen.

Luna bo prišla v konjunkcijo s Kironom, kjer bo popravila del svojega nezadovoljstva. A spet je najboljše, da razčistite stvari pri sebi, ne pri drugih. Na nebu lahko opazimo tudi vidik v znamenju Ribe. Povezava je med Jupitrom, ki je v svojem domu, in Soncem, ki tam gostuje. Kako velika sreča je zdaj, da sta dva dobrotnika skupaj in omogočata notranji mir. Zdaj je priložnost za daljša potovanja, srečanja z duhovnim učiteljem. Srečala se bosta sreča in zadovoljstvo.

Danes je dan Venere, ki pa je obtičala med dvema zlobnežema. Med obema, ki v njej vzbujata strast, ljubosumje in zavist. Zavedajte se svojih notranjih potreb in poskušajte najti tisto, kar vas veseli in zadovoljuje, ne glede na to, kaj si kdo misli o vas.