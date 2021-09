Astrologinja Lenka: Razbremenite se in ne razmišljajte preveč

Luna je v znamenju Dvojčkov in zdi se, da želi, da se malce razbremenimo, da ne razmišljamo preveč resno, globoko, da se malo igramo. To je tudi čas, ki zagotavlja veliko druženja, spoznavanja novih ljudi, nenehno komunikacijo, zato, ko nimate nikogar, s kom bi se pogovarjal, se lahko sami s seboj. Naj bo to čas za branje, čas za nova spoznanja, vendar se med druženjem in klepetom poskušajte izogniti ogovarjanju drugih, saj Dvojčki to hitro naredijo. Je v povezavi s severnim vozliščem in trigonom s soncem, kar je lepa podoba združitve duha in duše, zveze družine, zveze vsega lepega in uporabnega, da bi dosegli še večjo srečo, večji napredek pri doma, v službi ali na katerem koli področju. Ker vozli dajejo dodatno srečo, dodaten podaljšek, ali se odločijo družine same ali na katerem koli območju.



Nekje med 16. in 18. uro naredi velik zračni trigon z Marsom iz znaka Tehtnice in Saturnom iz znaka Vodnarja. Vse načrte, vsa dejanja, ki izhajajo iz znaka harmonične in prijetne Tehtnice, je treba izvesti z veliko dobre volje, pozitivizma, brez žalitev ali poniževanja. Saturn, ki daje stalnost in stabilnost v vsem, daje veliko noto tudi v vsem, kar je po lastni izbiri, na svobodnejši in sodobnejši način.



Danes se Merkur, planet razuma, logike, komunikacije in samega uma, počasi ustavlja, je v stanju stacionarnosti, v stanju, ko je najbolj globoko osredotočen na to, o čem se bo odločal. In ker je v znamenju Tehtnice, se bo veliko prineslo čustvenim partnerstvom, nekaterim poslovnim in javnim odnosom. Njegova stacionarnost, preden se obrne v retrogradno smer, ga vrne v neko preteklost, ga pripelje nazaj k razmišljanju o tem, kaj so resnični odnosi in kaj je bilo o tem odločeno. Še enkrat zamrmra in ponovno preuči, kaj se je zgodilo in kaj pričakovati. In takoj bo naletel na kvadrat s Plutonom, zato mu bo težko odpustil, težko bo prebolel vse, kar se je zgodilo v zadnjem mesecu.



To bo prineslo marsikoga, če upoštevamo, da je Venera dispozitor tega istega Merkurja, da je šla skozi svoje nemire, raztrganje duše in zdaj, da zbere moč in se pripravi na nove začetke.



Danes je nedelja, dan Sonca in je na 3. stopnji znaka Tehtnice v lepem pogledu s Vozli, z deli vaše duše, to je najboljši dan za preživetje v krogu svoje družine. Polepšajmo si nedeljo drug drugega.



