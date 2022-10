Astrologinja Lenka: Razbremenilo bo marsikatero napeto situacijo

Luna je prišla v znamenje Dvojčkov, da bi prinesla lahkotno vzdušje, ki bo razbremenilo marsikatero napeto situacijo. Zanje so pomembni druženje, pogovarjanje, ogovarjanje in tem je vedno dovolj.Tudi dela je na pretek, le red je treba vzpostaviti, kje začeti in kaj končati. Mnogi menijo, da gre pri tem pametnem in inteligentnem znamenju za neodgovorneža, ki ne spoštuje reda, kar pa ni res. Le raztresen je in rad začne več stvari hkrati, kar pomeni, da jih ne dokonča pravočasno.

Že od jutra je v lepem sekstilu z Jupitrom, ki je še malo v Ovnu, kar daje dobro vero, dobro voljo, spodbudo, da z vero vase prideš lahko daleč. Tu je tudi Merkur, ki prinaša očarljiv, prijeten pogovor, kjer je vse mogoče narediti na diplomatski, harmoničen, prijeten način, da se sogovornik ob njem dobro počuti.

Danes je Venera iz znamenja Tehtnice naredila trigon z retro Saturnom iz znamenja Vodnarja. Kakšna je njena notranja potreba, da se na nekoga naveže, vzpostavi skupnost, zakon, doseže stalni dom, družino? Ker je to poročni vidik. Glede na to, da je Saturn retrograden, se lahko pojavijo nekatera razmerja iz preteklosti, ki so že obstajala, zato zdaj obnovita razmerje in se takoj poročita. Lahko je tudi poroka s starejšo in z modrejšo osebo, da pokaže razliko v letih, a hkrati daje stabilnost in vzdržljivost skozi čas. Če enemu od partnerjev ni všeč povsem klasičen pristop k poroki, je tudi to mogoče, saj je Saturn v Vodnarju in to zahteva nekaj svobode.

Še vedno je mogoče čutiti vpliv izbruha Marsa in Neptuna, zato se izogibajte tistim nevidnim nitim, ki vas vlečejo in obljubljajo prazen nič.

Danes je četrtek, dan Jupitra, on pa je v znamenju Ovna. Nekoliko bolj individualno se trudi, da bi nam vlil moč, voljo, dal vizijo, nas spomnil na katerega od preteklih dogodkov, da ga zaključimo. Zdaj je čas.