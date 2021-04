Astrologinja Lenka: Raje se umaknite, ne zapletajte se v prepire

Tisti ognjeni plamen od včeraj se počasi umirja in spravlja v ravnovesje, kajti Luna je danes v znamenju Bika. Tu je vsekakor najboljše mesto, kajti kaj še Luna potrebuje, razen občutka varnosti v materialnih in finančnih razmerah, zadovoljstvo, polno mizo vsega, da so vsi z vsem zadovoljni.



Toda ta mirnost in vzdušje, če se bo Luna preveč sprostila med 13. in 15. uro, lahko privedeta do zelo stresnih razmer, živčnosti, napetosti, prepira. Težava je v nekem ločevanju, ker je Bik fiksni znak, ki se zelo naveže na nekaj in mu je zelo težko, če razpade, težko nekaj pusti, da odide, saj se zaradi te prizemljenosti in trdnosti počuti varno. Uran pa se poigrava z vsem tem, ker mu je v veselje spremeniti se, uničiti, samo da se nekaj spremeni in kaj zgodi, četudi potres. Ali ni to nekakšen opomin, da nič na tem svetu ni večno in trajno? Torej, za ti dve uri, kolikor traja tranzit, se umaknite, ne zahajajte v kakšne razprave in delitve. In tako takoj, ko pride iz tega šoka, Luna počasi okreva, duša se umiri, ampak ... Zvečer, če se lahko pred tem ponastavi in ​​umiri, ko ji nekaj spet očita, da je naredila nekaj narobe, ni smela tega ali onega, ker je dovolila, bo počasi zapadla v zelo tesnobno razpoloženje. To apatično in depresivno stanje ji lahko samo še pokvari razpoloženje.



Da se duša ne bi počutila zelo prizadeto, bi bilo dobro, da se ne odzovemo na marsikaj, ampak se osredotočimo na neko delo, povezano z zemljo ali bolje rečeno, da pomagamo moški strani, ker je njihova energija danes pozitivno usmerjena.



Sonce je še vedno v svoji vzvišenosti in s svojim dispozitorjem Marsom naredi čudovit sekstil. To je odličen položaj, da svojega tekmovalnega duha in energijo usmerite v produktivni načrt na vseh področjih. Ker je zelo drzna, odločna, ne da bi se vrnila, je zelo lepa kombinacija v poslovno -partnerskih odnosih za doseganje še večjega uspeha.



Danes se osredotočamo na delo, energijo namenjamo uporabnim in praktičnim stvarem in se tako oddaljujemo od šibkih stvari.



