Astrologinja Lenka: Pusti vse in pojdi svojo pot

Tudi danes je Luna do večernih ur v znamenju Ovna, kjer je potrebne veliko potrpežljivosti, tolerance in ne riniti z glavo skozi zid. Ne glede na to, da meni, da so odkritost, poštenost in neposrednost človeške vrline, je pomembno, s katere strani se na vse to gleda. Ker vsak s svojega vidika vidi svojo največjo resnico. Med 14. in 16. uro bo Luna v T-kvadratu s Soncem in Plutonom. Če poskušate v teh vročih dneh razčistiti kakršna koli karmična razmerja, bo duša občutila preveč bolečine in trpljenja. To ni nekaj nedavnega, je nekaj, kar je globoko zakoreninjeno, nekaj, kar gre iz roda v rod, nekaj, kar se nadaljuje, pa če človeku ustreza ali ne. To je podedovana usoda prednikov, ki jo človek samodejno deduje. Če želiš temu narediti konec, moraš biti nad vsemi žalitvami, poniževanji, zlobo. Vse moraš pustiti, opustiti, iti svojo pot, ne da bi koga drugega obtoževal, da je kriv za tvojo usodo in življenje. Pusti vse in pojdi svojo pot, pot, ki jo boš gradil na podlagi svojih prepričanj in svojih zmožnosti. Nikomur ničesar ne zameri, zahvali se mu, da ti je dal življenje, in to je v tvojih rokah, gradi ga po svoji meri. Vsaka druga možnost bo vodila v skrajno odtujenost, prepire, delitve ali celo nasilje. In kdo so oni, če ne del tebe?

FOTO: Lenka Stanić

Šele pozno zvečer bo Luna prešla v znamenje Bika, kjer se najbolje počuti, sprosti, uživa v vsem čutnem. A tam jo čaka Uran, ki želi spremeniti vse na Zemlji. Želi nas naučiti, kako je imeti preveč, pa tudi, kako je imeti nič. Naj bo to suša, ekstremna vročina, nenadno deževje in toča, ki uničuje vse pred seboj, ali premalo vode, kruha, a je tudi to del nas. Hočeš nočeš, vodi v velike življenjske spremembe, ne le v posamezniku, ampak tudi kolektivno.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v znamenju Leva. Kaj mu tukaj preostane drugega, kot da vse razkrije na najbolj iskren, odkrit, srčen način, potegne vse na plan. Tu ni skrivnosti, ni skrivanja, včasih je lahko malo več ponosa in hvale. Je pa zato kreativen, z veliko idejami, kaj in kako narediti in zaključiti. Zato mu sledimo.