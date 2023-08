Astrologinja Lenka: Problem ni pri drugih, je v nas

Luna je v znamenju tehtnice in ustvarja vzdušje, ki nas navdihuje za vse, kar je lepo, moderno, da se vsi odnosi odvijajo na najboljši možen način. Tehtnica ne mara, če je nekaj grdo, grobo, nekulturno, brez finosti in okusa. In dispozitorka Venera jo vrne, da se spomni, kaj je izgubila, kakšno lepoto, kakšno ljubezen, kakšen zamujeni talent ali nekaj, s čimer se ni imela moči spopasti. Venera prebuja in vas opomni, katero razmerje še ni razčiščeno in kako ga sedaj popraviti. Katera oseba iz preteklosti se vrača v življenje in kako to rešiti? Kaj je ostalo, kar iz različnih razlogov ni bilo kupljeno, zato se zdaj odpira nova priložnost? Kateri odnos z bližnjo osebo, sestro ali prijateljico je šel narobe in je zdaj priložnost, da o tem razmislite in vse popravite. Ker ta problem ni pri drugih, je v nas, zato je najbolje, da se ustavimo in pri sebi razčistimo, kaj je tisto, kar je treba spremeniti in popraviti. Ker je le v večernih urah v sekstilu z Venero, kar dodatno potrjuje te potrebe same Lune.

A vseeno, medtem ko je Venera retrogradna, se ne smete siliti v nobena nova ljubezenska razmerja, razen če prej niste spoznali, kaj si želite. Ni nujno, da kupimo nekaj dragih oblačil, avtomobila ali kakšno drugo premičnino. Venera predstavlja tudi denar, vendar majhen denar, ki ga dobimo za vsakdanje življenje, brez razkošja. No, to je tudi priložnost, da dobite denar nazaj za nekaj opravljenega dela, nekaj poplačila dolga.

Danes je nedelja, dan sonca, ki sije z največjo močjo, razsvetljuje, daje vitalnost, daje življenje. Resda je danes v kvinkonsu z Neptunom in Plutonom in to odpira neko skrivnost, nezaupanje, nekaj, kar je bilo dolgo prikrito. Nekaj, kar se naredi proti osebi z veliko avtoriteto. Kar zadeva Plutona, tudi on zna Soncu postaviti precej krute pogoje ali ga celo izzvati, da naredi kakšno premočno dejanje ali sprejme kakšno ne tako ponosno odločitev. To so težki liki, kjer človek poln samega sebe, poln svojega ega ne popušča niti za milimeter in pokaže in izvleče svojo najšibkejšo karakterno lastnost. Zato je treba dati le svetlobo, pozitivnost in ne dovoliti, da te nekdo ali nekaj odvrne od prave poti.