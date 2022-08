Astrologinja Lenka: Privoščite si marsikaj

Luna je v znamenju Leva, ponosno nadaljuje svojo pot, kot se za to znamenje spodobi. Čeprav se pripravlja na mlaj, poskuša uresničiti vse svoje načrte. Tako že od samega začetka dneva tvori fenomenalni trigon z Jupitrom iz znamenja Ovna. Čeprav je retrograden, je morda ravno v tem zdaj njegova moč, da lahko čim bolj ponudi svojo vizijo in svoj pozitivni pogled na vse. To je globoko v naši duši, kar zlahka dosežemo. Kajti Jupiter vedno daje oporo, vidi le dobro in daje vedeti Luni, da se lahko nanj zanese. Za velik projekt, ki si ga lahko naredi le duša in se z njim z lahkoto poveže. Verjeti moramo, da to res zmoremo in uresničimo. Luna v Levu ima v tem položaju velike želje in veliko uspeha. Dan je čudovit za uresničitev marsičesa, za kar se moramo v tišini in miru povezati sami s seboj. Vse to podpira še Merkur, ki je na zadnji stopinji znamenja device, in daje vtis, da je vse mogoče. Čeprav je v senci, kamor se bo vrni čez nekaj dni, da vse preveri, je to vseeno Devica, ne sme dovoliti, da se nekaj naredi površno in celo napačno. A od jutri naprej je njegova smer v znamenju Tehtnice v vseh partnerskih in poslovnih odnosih.

Luna bo zvečer naredila konjunkcijo z Venero v znamenju Leva, kar je odlično za zabavo in druženje na najboljši možni način. Tukaj ni pomembna cena, pomembno je, da je na visoki ravni, da je ugledno in da človeku samemu veliko pomeni.

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Najboljše je vse končati do poznega večera, saj bo ponoči Luna naredila kvadrat z Uranom in to lahko pokvari vse, kar je bilo čez dan lepega. Od druženja, prepirov s prijatelji, raznih motenj, ni pa niti najboljši položaj za sam mir v duši. Sonce iz znamenja Device in Mars iz znamenja Dvojčkov sta v ne preveč dobrih odnosih in zelo hitro lahko pride do konfliktov, predvsem pri moških in z njimi. Prenagljenost in nepotrpežljivost lahko terjata svoj davek.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki se na vso moč trudi, da bi nam zagotovil lep dan, da bi nam dal vizijo, intuicijo, da bi naši duši pomagal, da čim prej doseže želeni cilj in zadovoljstvo. Privoščite si marsikaj.