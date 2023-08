Astrologinja Lenka: Prisluhnite zahtevam in željam svojega telesa

Ali je v konjunkciji z Jupitrom kaj lepšega od tega, ko se združijo želje, potrebe in občutek, da se vse da doseči. To gre z lahkoto, karkoli si oseba želi. Daje občutek, da se da vse narediti brez težav, le verjeti je treba vase.

To je vedno najboljši vidik, pa tudi vidik, ki ne le ponuja in omogoča veliko, ampak človeka včasih privede do tega, da pretirava s svojimi željami, ker čuti, da zmore še več, še bolje in brez omejitev.

To pretiravanje človeka včasih zavede, namesto da bi užival na potovanjih, v kakšnih lepotah, gradi hiše, stanovanja, nepremičnine. In s tem ga še bolj podpira Merkur iz znamenja device.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Tu se najbolje znajde, kjer sta njegova analitičnost in zdrava pamet največja. Podpira vse tiste ideje in želje, ki jih ima Luna z Jupitrom. In podpora prihaja od njegovih bližnjih in to je še dodaten pokazatelj uspeha. To so zemeljska znamenja in še kaj, ampak čim več je treba vlagati v tisto, kar je otipljivo in vidno.

Tu pa je tudi Sonce iz znamenja leva, ki je v samem središču svojega znamenja, na njegovem prestolu in v konjunkciji z najsvetlejšo zvezdo Sirius, kjer odpira levinjska vrata za marsikaj duhovnega in lepega.

Ta kvadrat med Luno in Soncem lahko za trenutek postavi na tehtnico, kaj je kaj so osebne prioritete. Ali to, kar se vidi, ali tisto, kar daje še večjo srečo skozi duhovne stvari.

To disharmonijo lahko zelo hitro spravimo v pravo stanje, saj je dispozitor Lune, Venera, ravno v konjunkciji s Soncem, tako da se tudi to dobro konča.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju device, dela trdo in spretno. Nič mu ni težko in nič mu ni dolgočasno. Morda ga kdo nehote ujezi s svojo površnostjo ali nenatančnostjo, a tudi to bo bolje. Dober popoldanski aspekt z Luno vodi k uresničitvi vsega, kar ste načrtovali.

A ne pozabite, da devica predstavlja tudi naše telo, zato človek zelo hitro pozabi, s čim in kdaj pretirava. Prisluhnite torej zahtevam in željam svojega telesa ter mu privoščite več počitka in sprostitve.