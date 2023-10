Astrologinja Lenka: Prisluhnite svojim čustvom, svojemu telesu

Kaj povečati, kaj dodati, kaj spremeniti in spet biti v vsem zadovoljen. Kajti Luna je tukaj v svoji eksaltaciji in ima rada vse, od hrane, pijače, denarja, materialnih stvari. Da ga ima vsak in da se le še povečuje.

Jupiter lahko tudi poveča ali celo pretirava z nekaterimi užitki ali kopiči materialne in finančne situacije. Medtem se Uran trudi, da bi uvedel nekaj novosti ali nepričakovanih sprememb.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Pri njem ni nikakršnih načrtov, nikakršnega pristajanja na ustaljene forme, zato mnogi v tem zemeljskem znamenju težko prenesejo nenadne in nepričakovane spremembe. Najraje imajo, da je vse enako, tudi če je staro in dotrajano.

Luna bo šele zvečer kvadratirala svojo dispozitorko Venero, ki je v levu in se lahko le še bolj prizadene, če ji kaj ugovarjajo ali zanikajo.

Misli, da si zasluži vso to pozornost, ves ta oder in vse okoli nje, da se vrti. In ali si bo vse to privoščila? In potem mora paziti na svoje reakcije.

Astrološka karta FOTO: Lenka Stanić

In Merkur, planet razuma in komunikacije, je prišel v opozicijo z Rx Neptunom iz znamenja rib. Kaj naj spozna, kaj naj spremeni in sprejme, česa ni v njem.

Kakorkoli, tukaj je vse v glavi, vse pride iz uma in včasih se je treba malo prepustiti in prisluhniti svojim čustvom, svojemu telesu, malo zaupati tistemu, česar ne vidiš in ne čutiš.

A zato naj se ne ukvarja z lažmi, prevarami in vsem tistim, kar ga Neptun zlahka povleče navzdol.

Je pa to tisti nevidni opoj, ki človeka potegne in šele kasneje vidi, kaj je. Težave z vožnjo v megli, pod vplivom alkohola ali preprosto, ker se ne počutite dobro.

Danes je ponedeljek, dan Lune je v znamenju bika, ki nam poskuša priklicati najboljšo energijo, a pazite, da ne boste pretiravali z velikimi užitki.

Vsak presežek, pa naj bo to v hrani, pijači ali kopičenju česa drugega je isto kot premalo.