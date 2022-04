Astrologinja Lenka: Prišel je veličastni dan, ko bodo maske padle

Luna je še vedno v znamenju Leva, a je pravkar prišla iz težkega aspekta s Saturnom, ki jo je naučil lekcije in ji z raznimi očitki malo odrezal ego. Takoj za njim preide na še en oster aspekt, in to z Marsom. Ne ve, kaj je bolj brutalno za takšen začetek dneva. Niti ego, niti ponos, niti obramba nekaterih vaših veličastnih drž niso tako pomembni, če se ne ustavite, odmaknete in ne doživite globokega dotika srca tistih, za katere vam je mar. Najbolje je zato biti brez reakcij in se ne vključevati v različne razprave. Šele okoli 16. ure se Luna spremeni v znamenje Device, ki že vnaprej ve, kako je biti skromen in ustrežljiv.

A prišel je tudi tisti težko pričakovani dan, ko je astrološka stran lani napovedala, da bodo maske padle in da bo covid le preteklost. In prišla je tista veličastna konjunkcija med Jupitrom in Neptunom v znamenju Rib, ki je bila pred 166 leti oziroma 17. marca 1856. Kako kar najbolje izkoristiti energijo te velike zveze, tako na individualni kot na družbeni ravni, dveh zelo pomembnih planetov v našem obstoju?

Jupiter je najbolj dobrohotni, najsrečnejši, najbolj radodarni planet, ki nam vsem daje obilje. Kot angel je, ki je danes vedno tam, da ščiti in pomaga. On je tisti, ki nam daje smisel, ki nam odpira vsa vrata prihodnosti, da je v vsaki situaciji upanje. Pripelje nas tudi do velikih pričakovanj in pretiravanj.

In Neptun, planet, brez katerega si ne znamo narediti čarobnega dneva, ustvariti vzdušja, ki nas bo sprostilo v glasbi, plesu, ob človeku ali v sami družbi. Daje nam upanje za jutrišnji dan, za katerega vsi verjamemo, da bo vedno lep, najboljši, saj ga še nismo doživeli. Daje nam zaupanje in vero, ki nas ohranjata pri življenju, daje nam majhna rožnata očala, da vidimo boljše življenje. Omogoča nam, da se povežemo s seboj, z največjo tišino v sebi, da iščemo vse odgovore v sebi, saj nam jih le tako telo lahko da. Daje nam neslutene talente na vseh mogočih področjih, v glasbi, slikarstvu, raziskovanju, vsem. A daje tudi preveč občutljivosti, empatije, sočutja in naivnosti. In ta duša v tej situaciji pozabi nase in se izgubi v opiatih vsega, kar zastruplja in uničuje življenje. Ob tem so pa preveč čustveni, nerazumljeni, zavrnjeni in iščejo tolažbo v nevidnem in nevarnem sovražniku, na poti pa jih drugi težko razumejo.

Daje nam največji navdih, največjo duhovnost. Skupaj nam ponujajo, da iz naše duše vidimo vse, česar nikoli ne bi videli z odprtimi očmi, le vdati se moramo in jih prositi za odgovor.

To je portal največjega čudeža življenja, odprimo se, prepustimo in oživimo vse, kar si želimo.