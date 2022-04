Astrologinja Lenka: Pripravite se, prihaja Sončev mrk

Dan pred Sončevim mrkom se dogaja marsikaj dodatnega. Luna je v znamenju ovna in ozračje se počasi prilagaja tistemu velikemu in epohalnemu ozvezdju na nebu 30. aprila. Mrk morda ni poseben sam po sebi, ker imamo med letom vsaj dva Sončna, ampak zato, ker je njihova dispozitorka Venera v sami fazi svojega povzdigovanja. Venera, ki sta jo ustvarila bog Uran in pena Neptuna, je v trenutku največje sreče, v trenutku največje zaljubljenosti in sekundi ljubezenske smrt. In tista Venera, iz katere smo sami ustvarjeni, daje poseben pečat, in to 2076 let potem, kjer je v objemu Jupitra v znamenju Rib in bo trajalo še toliko let, da spet ujamemo in doživimo ta veličasten trenutek.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Še danes je le priprava pred veličastnim stanjem, pred dnevom, ko nevesta komaj čaka, da reče DA. Priprave so na nebu, a to vzdušje se čuti tudi med ljudmi, pojavljajo se nejasne situacije, ki je ne znajo razložiti, do tistih, ki temu sledijo in komaj čakajo, da pride tisti trenutek. Saturn je vedno tam, on je čas, ki določa vse v življenju in v sekstilu z Luno, da da zadnji nasvet in oporoko.

Toda preden se bo jutri pojavil Sončev mrk, se bo Pluton, bog podzemlja in bog zemeljskega jedra, gospodar vseh preobrazb, regeneracij, smrti in rojstva, obrnil v retrogradno smer. S tem nam pokaže, da moč prihaja od znotraj, da nam pokaže, da se moramo obrniti k sebi in ne k drugim, da vstopimo v največjo možno globino svojih prepričanj, da jih vidimo in prečistimo. Njegova naloga je ponovno preučiti, koliko in česa se človek boji, kakšni so strahovi, ki ga spravljajo v zadržanost, katere so stvari, dogodki, ljudje, ki jih nezavedno še vedno držimo na kljuki in zaklenjenih in jih ne moremo znebiti se vsega, kar nas vleče nazaj. No, on je tam, zato nas osvobaja vse in vsega, in to tako, kot mu ustreza in ne tako, kot si želimo. To počne pogosto na silo in z veliko bolečino. Marsikaj bi se dalo rešiti na boljši način, le če smo zavestno pripravljeni na spremembo, bo on vseeno dal priložnost za to, le ne smemo biti odporni. Ker so to tudi njegove priprave na jutri, da nam odpre vsa vrata in portale, da prejmemo čim več lepote, resnice, blaginje, sreče, ljubezni.

Danes je petek, Venerin dan in Venera od objema Neptuna do objema Jupitra, v znamenju Rib, lebdi v sanjah v morju, na nebu, lebdi v svoji ekstazi, lebdi vesela in prezadovoljna. V teh nekaj dneh se odprite vsej lepoti in dobroti, ki nam jo ponuja ta trenutek epohalnih časov. Postanimo vsaj del te lepote s svojimi dobrimi besedami in plemenitimi dejanji in vsakem človeku vidimo le tisto najlepše in najsvetlejše.