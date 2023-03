Astrologinja Lenka: Pripravite se na velike začetke

Luna v Ribah krepi čustva in spomine na neke pretekle čase, same lunacije pa vodijo do različnih čustvenih in fizičnih sprememb, tudi 2-3 dni preden se zgodijo. Če vas torej misli vržejo v stare spomine in so solze neizogibne, jih spustite in pustite, da to očiščenje mine. Če se pojavi razdražljivost ali nekaj živčnosti, tega ne iščite pri drugih in počasi je to odraz celotnega tega stanja.

Okrog 17. ure bo naredila lep sekstil z Uranom, ki bo nekomu dal navdih za nove in nenavadne začetke ali pa preprosto pustil načrte, ki se bodo uresničili v tem mesecu.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Danes je sonce vstopilo v zadnjo stopinjo, zadnje znamenje in zadnjo hišo v horoskopu. Tista 29.stopinja lahko le dodatno osvetli Sonce, da na dan izvabi največje globine in največje skrivnosti, ki so nekje načrtno skrite, nekje pa se jih ljudje sploh ne zavedajo. Karkoli že bi bilo, bi bilo fenomenalno, še posebej, ker mu Pluton z zadnje stopinje znamenja kozoroga pomaga najti tisto globino v skupnih stvareh, ki je ob drugih priložnostih ne more. Resnično gre za vidik največjih moči, ki zmore vse in ve vse ter ima fokus in moč, da najde tisto, kar je skrito, globoko zakopano ali o čemer se preprosto nikoli ne govori. To je aspekt, ki se bo ponovil šele čez 246 let, ker Pluton 23 preide v znamenje Vodnarja.Takšno moč imajo posamezniki, ki jo imajo in lahko s svojimi močmi dosežejo in spremenijo vse.

In tako okoli 22:25 Sonce preide v kardinalno, moško, ognjeno znamenje Ovna. Je enak, dan in noč sta popolnoma enako dolga in od tega trenutka je dan daljši in več svetlobe. Je tudi dan astrologa, pa tudi začetek astrološkega leta. Začetek pomladi, začetek vsega, kar se prebuja, kali, odpira, veseli, začetek neke notranje energije, ki je tu neustavljiva.

Danes je ponedeljek, lunin dan, ki je v znamenju rib in se pripravlja na jutrišnji mlaj ob 18:22 na nič stopinji ovna. Pripravite se na velike začetke, posejte seme ne le v vrt, ampak tudi v srce, pričakajmo ga veselo in veselo, saj prinaša nam najlepše obdobje v letu.