Astrologinja Lenka: Pripravite se na porast vseh čustev

Luna je že prešla v znamenje raka in ne glede na to, kako in kamorkoli se obrnete, je dan povezan s porastom vseh vrst čustev. Še posebej, ker je dan pred lunacijo, pred polno luno. In rak sam in sama Luna sta še posebej povezana s temi družinskimi in tesnimi odnosi. V teh trenutkih je najbolje ne le danes, ampak tudi jutri, biti v komunikaciji čim bolj tih.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Vendar pa je najmočnejši vidik vsega, kar se danes dogaja med Soncem – svetlobo, zavestjo in življenjem ter Plutonom – temo, temo in smrtjo, v znamenju Kozoroga. Kakšna je tista notranja moč, moč, privlačnost, ki jo premore in magnetno privlači. Kaj so tako globoki impulzi, ki se jih človek v sebi niti ne zaveda, na nezavedni ravni pa se samo bori proti takim ljudem. To so velike življenjske preobrazbe, velike življenjske regeneracije, ki človeka pripeljejo do tega, da začuti dno, da ga vrže v najgloblje globine pogube, da začuti, da izgublja vse in potem počasi vstane iz tega prahu iz tega pepela. In če mu bo to uspelo, bo šele takrat prejel blagoslov za novo življenje, za nov obrat za novo moč. In vsi tisti, ki že imajo ta vidik v natalni karti, so ga vsaj enkrat v življenju občutili. Vse je odvisno od natalnega Sonca, kako močno je, ali lahko razsvetli to temo, da se človek sam ne boji lastne pretirane energije, ki je ne zna preobraziti. In šele potem se lahko začne s še večjo močjo Plutona in neverjetno magnetno privlačnostjo.

Kolikor bodo danes prevladovali temni in superiorni ljudje, toliko, po drugi strani pa lahko drugi to temo spremenijo v največjo dobroto, pomoč, doseganje največjega dosežka na največjih položajih v svoji karieri. Ker je Pluton ogromna moč, moč v denarju, moč v politiki, moč v vseh podzemnih in kriminalnih svetovih, moč v seksualni energiji. Gre za moč manipulacije, podrejanja, nadzora, obvladovanja močnih in močnih fizičnih ali duhovnih energij, odvisno od razvite zavesti same osebe.

Kakšno moč bo človek uporabil danes, je odvisno od njegove notranje nezavedne energije in potrebe.

Retrogradni Merkur iz Vodnarja je še vedno v kvadratu z Uranom, torej ali obstaja večja genijalnost in še večja norost od tega aspekta, ko vse ni premišljeno prekinjeno, spremeni smer življenja, spremeni vse. Odločitve so nore, da ne morem biti bolj nor. Toda ne nadzorovano in to je lahko zelo nevarno.

Opoldne se bo Luna dotaknila tudi Kirona, da se bolečina sprevrže v uničenje sveta, uničenje doma, vsa čustva, krivi pa so drugi, pa niso, vse je globoko v naši Duši, kar mi to nesemo in nismo pravočasno zacelili.

Danes je nedelja, dan sonca in poskuša osvetliti najtemnejše stvari našega življenja, našega kolektiva, našega življenja. Zavedajmo se, bodimo luč, ki osvetljuje vse okoli nas, ali pa se preprosto obrnimo k tišini in miru, saj se bo sicer vsaka naša beseda ali dejanje samo stopnjevalo.