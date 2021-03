Astrologinja Lenka: Pripravite se na pomanjkanje koncentracije in zmedo

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je v znamenju komunikativnih in radovednih dvojčkov. Čeprav danes zanje danes ni ravno ugoden dan, bo vse zelo hitro uredila. Nekateri imajo veliko potrebo po pogovorih, različnih vrstah komunikacije, tudi če je le nekaj povedano. Toda njen dispozitor Merkur in hkrati Luna je z njima v kvadratu, tako da prinaša le nekaj kramljanja, ogovarjanja, pogovorov zaradi zgodbe brez kakršnih koli konstruktivnih besed. Izogibajte se temu, da bi danes verjeli v vse, v slišano in rečeno, saj je polno neresnic in laži.Vse je močno obarvano s čustvenimi in sočutnimi toni, to pa vodi samo v še večje čustvene nemire. Vse je v megli, nejasno in najmanj pametno za katero koli službo ali načrt, da nekaj storite. In tako naša duša, željna zgolj klepetanja, sploh ne pomisli, kaj lahko izgovori, in tako udari na Mars. In ne bi bil on, če je ne bi zabodel v jedro duše in tako nastanejo prepiri in kreganja ter ali in koliko je k temu prispevala samo zato, ker ne zapira ust. V glavi je veliko pomanjkanja koncentracije, zmede, zato je to težava za vse vrste prometa.Šele zvečer bo s Saturnom naredila trigon iz znamenja Vodnarja. Ali jo bo malo kritiziral in jo prisilil, da malo utihne in se umiri ali ji bo dal kakšno nalogo, da se malo ustali in počiva.Sonce je na zadnji stopnji znamenja Ribe, pripravlja se na novo znamenje, ali se je vitalnost, energija upočasnila ali smo nekje popustili, jutri pa je povsem nova energija.Danes je zelo neptunovski dan, Neptun je premočan v svojem znamenju, Sonce je na 29. stopnji, Merkur je v izgnanstvu, Luna je kvadratu z Merkurjem iz Rib, vse je zasanjano, nekoliko zmedeno in nejasno.Toda petek je dan Venere in je večinoma zaznamovan z Venero v Ribah. Neptun jo je ustvaril, naredil, poslal, da išče svojo vero, svoje ideale, svoje zaupanje, svojo božanskost, opitost, magijo. Tukaj na 27. stopnji njene največje višine, največjega ideala, največje resnice, največje romantike, največje umetnosti, različnih talentov in lepot. Tu ne potrebuje nobene druge hrane, razen največje čiste in brezpogojne ljubezni. To iskanje največje ljubezni, največjih sanj nas je poslalo na planet Zemljo in nas tako ohranja v tem življenju.Lahko ljubezen prikliče, dobi, začuti in ali jo lahko resnično vzdržuje, ali so naše vode, želje, občutki, čustva tako čiste vsak dan, mesece, leta, za vedno? Ali lahko katera skrita, prepovedana, skrivna ljubezen, ki utegne verjeti, da za idealom stoji še večji ideal in večja ljubezen? Je vse v drugih ali je vse v njej sami?