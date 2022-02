Astrologinja Lenka: Pripravite se na polno luno

Luna je v znamenju Leva, kjer je poudarek bolj na osebnosti osebe. Potreben je osebni poudarek, pozornost, dramatizacija vsega okoli sebe, a tudi znak, da je nekako ona glavna. A danes je od jutra »zataknjena« med Uranom in zvečer od Saturna. Ko je tako »omejena« med ne tako dobre planete in še posebej, ker se Luna sama pripravlja na stopnjevanje. Jutri, ko bo polna luna, ne bo odveč upoštevati ravno to čustveno stanje. Kajti vse to so pokazatelji razčiščevanja vseh čustvenih in družinskih situacij, razhajanj, kot da bi prišla zadnja kap, ki je prelila in vse končala. Če nočeš, spremeni svoj odnos do tega, se umiri in teh nekaj dni ne poudarjaj. Ker vsako luno, mlado ali polno luno, občutimo nekaj dni prej, včasih pa bolj prej kot slej.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Hitro pride do tega, kdo ima prav in kdo ne. Če človek ni pripravljen na spremembe, ni pripravljen spremeniti nekaterih svojih stališč, nekega svojega pogleda, bo sledila burna in šokantna reakcija. To sta dva fiksna znaka, katerih prioriteta nista vdati in predati, ampak se držati svojih pravil in stališč in na koncu se zgodi, kar se mora zgoditi, in ima veliko večje posledice. Zato je najbolje, da vse to počasi sprejmemo, kar koli že je, in ne dramatiziramo preveč. Ker se bodo te frustracije vlekle ves dan, ko bodo zvečer naredila opozicijo s Saturnom, in to je ravno tista čustvena blokada, ko so vsi krivi za vse. Potem je depresivno stanje, potem je notranje nezadovoljstvo, ne ljubezen, nevrednotenje vsega, kar je človek poskusil. In skušati mora svoja čustva spraviti v ravnovesje in ne biti zavisten in vezan na čustva drugih ljudi.

Merkur je vsekakor stopil v znamenje vodnarja, še vedno je v njegovi senci, a se počasi ogreva za nove ideje, nove načrte, nove dosežke. Njegove ideje so tako napredne in drzne, da bo vsakomur, ki želi biti v koraku s tem hitrim tempom življenja, šlo veliko lažje in bolje.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v naročju Venere. Vsaka ljubezenska zveza, ne glede na to, kako dolgo traja, če je resnična, je nekaj najlepšega, a ne pozabimo, da je ta naša Venera še vedno v njeni senci. V tem znamenju vedno potrebuje veliko več topline, nežnosti, zato jo razumemo in ji pomagamo začutiti veselje in srečo v Duši.